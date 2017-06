Kolmoskehän nokkakolarissa Espoossa on kuollut yksi ihminen

Espoossa Kehä III:lla on tapahtunut nokkakolari, jossa on kuollut yksi ihminen, kertoo Helsingin poliisi. Onnettomuuden takia toinen kaista on poikki Kauklahden liittymän kohdalla. Ruuhkia on odotettavissa, sillä aamun työmatkaliikenne on alkanut.

Poliisi ei kerro, kuinka monta onnettomuudessa on ollut osallisena tai onko onnettomuudessa loukkaantunut ihmisiä.