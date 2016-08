Kesäteatteri: Möhkössä käydään läpi puoli vuosisataa historiaa vajaassa kolmessa tunnissa

Möhkön kesäteatteri: Rajalla kulkijat

Teatteri Möhkö on opittu tuntemaan Ilomantsia ja Möhköä tavalla tai toisella käsittelevien kesäteatteriesitysten tekijänä. Vuosien aikana on sodittu useammassakin näytelmässä, palattu kotiseudulle ja uitettu tukkia, muun muassa.

Tällä kertaa pistetään vielä paremmaksi. Möhkön uutuus Rajalla kulkijat on kaksiosaisen näytelmän ensimmäinen puolisko. Toinen osa Syrjän voima esitetään ensi kesänä. Näytelmissä käydään läpi päähenkilö Amanda eli Manti Kähkösen elämä vuodesta 1917 vuoteen 2017 eli näytelmissä käsitellään sekä Mantin että itsenäisen Suomen historiaa syrjäseudun näkökulmasta.

Oikein näppärä idea, täytyy myöntää.

Puolet kokonaisuudesta nähtyäni voisin olettaa, että tavallaan Rajalla kulkijat ja Syrjän voima kerivät yhteen myös niitä näytelmiä ja teemoja, joita Möhkössä on vuosien aikana esitetty.



Rajalla kulkijat on kronikoiva, episodimainen ja runsaasti musiikkia sisältävä kokonaisuus, jossa hurautetaan Mantin elämästä noin puolet. Mantia ennättää esittää näytelmässä neljä eri näyttelijää, joista kahta ensimmäistä eli Kiira Jänistä ja Anna Hämäläistä ei ole iällä pilattu.

Joonas Nuutisen säveltämät laulut ovat velkaa Kom-teatterin laululiikkeelle ja Kerkko Koskisen sävelkielelle.

Laulajien ryhmittely vielä korostaa asiaa. Sanoituksissa tosin ollaan sitten hyvin isänmaallisia.

Laulaminen onkin yksi Möhkön vahvuuksista. Kuoro-osuudet toimivat. Nuutisen melodiat eivät ole niitä ilmeisempiä, mutta muun muassa Ella Eronen ja Elli Nuutinen selviävät niistä oikein mainiosti.

Lisäksi näytelmässä kuullaan Mylläreiden tutuksi tekemä Petroskoi sekä Mulon Manta.



Teatteri Möhköä voi onnitella siitä, että mukaan toimintaan on saatu sekä nuoria että vanhoja näyttelijöitä. Näytelmässä nähdään kaikkiaan 27 eri-ikäistä näyttelijää. Niinpä ainakin teatterin jatkuvuuden kuvittelisi olevan taattu.

Kun Rajalla kulkijat kulkee ajallisesti puoli vuosisataa, se vaatii ohjaajalta selkeän näkemyksen, kuinka katsoja pidetään kärryillä siitä, kuka kulloinkin esittää ketäkin roolihenkilöä.

Lauri Jänis onnistuu tehtävässään hyvin. Apuna on myös puvustaja Noora Ikonen, ja esimerkiksi Elsa Kähkösen esittäjän vaihtuminen Kaisa Jäniksestä Riitta Kortelaiseksi on toteutettu sinisellä mekolla näppärästi.

Osa näyttelijöistä ei Möhkössä äänenkäytössä pihistele, välillä jopa tuntuu että vähempi olisi enemmän. Aina ei tarvitse huutaa, kuuluva puhekin riittäisi.

Näytelmän juonesta sen verran, että Rajalla kulkijoissa synnytään ja kuollaan, otetaan välillä vähän pullosta ja kouraistaan ja vähän pussaillaankin. Kelpo roolisuorituksia tekevät muun muassa Ella Eronen yhtenä Manteista, Elina Jeskanen puoskarina ja Esterinä, Elli Nuutinen Tiina Kähkösenä ja Veli Vainikainen Kala-Niilona ja Esa Pakarisena.

Tarina etenee viipyilevästi, ja kun näytelmällä on väliajan kanssa kestoa varttia vaille kolme tuntia, katsojan takapuoli alkaa puutua. Kestoa olisi saanut siedettävämmäksi muutaman kohtauksen poistamalla ja lauluja lyhentämällä. Pituus kun ei välttämättä korreloi sisältöä.

Arvio julkaistu Karjalaisessa 12. heinäkuuta.

