Ezra Gould palkittiin Kultapumpelilla

Ezra Gould voitti kotimaisen musiikkivideokilpailun Warnign Sign - videolla, jonka hän ohjasi Mikko Joensuulle. Kultapumpelin voittaja palkittiin 2 500 euron rahapalkinnolla lauantaina Oulun Musiikkivideofestivaalilla.

Juho Länsiharju voitti lupaavan nuoren ohjaajan Teinipumpeli-palkinnon This Will Be the Day That I Day -videosta, jonka hän teki The Holylle.

Parhaan kuvauksen palkinnon sai Juho Ilmari Laine. Hän oli kuvannut In Vain -videon Irma Agiashvilille. Parhaasta leikkauksesta ja jälkikäsittelystä palkittiin Totte Rautiainen ja Miikka Kaila Asan 5000-videosta.

Kansanpumpeli-äänestyksen voiton vei Viivi Huuska Cristal Snow’lle ohjaamallaan Love is Blind -videolla. Yleisöäänestyksessä annettiin 1 752 ääntä, ja Kansanpumpelista kisasivat kaikki kilpailuun lähetetyt 349 videota.

Korjattu otsikkoa: voittajan nimi on Ezra Gould, ei Ezra Gouls