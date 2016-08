- Nyt tai ei koskaan, ajatteli Saara Aalto, kun päätti osallistumisestaan Britannian X-Factor -kilpailuun.

Kalenterissa oli vapaata, ja tuntui järkevältä uran kannalta lähteä kokeilemaan kansainvälisiä esiintymislavoja, kun Suomessa asiat eivät tuntuneet menevän eteenpäin omalla painollaan.

Sunnuntaina Britanniassa esitetyssä X Factor -kilpailun jaksossa suomalaislaulaja hurmasi kisan tähtituomariston. Aallon koe-esiintymisvideota oli katsottu hänen mukaansa keskiviikkona jo yli 1,5 miljoonaa kertaa.

Brittilehdistössä on ehditty jo ihmetellä Aallon taustaa, joka sisältää useita vastaavantyyppisiä laulukilpailuja. Aalto on nähty muun muassa Voice of Finland -kilpailussa ja kahdesti Uuden Musiikin Kilpailussa, joissa kaikissa hän sijoittui toiseksi.

X Factoriin osallistumista edelliset kilpailut eivät estä, ja jos nyt tulisi voitto, se voisi tarkoittaa sitovaakin levytyssopimusta ja muottia.

- Mulle vahvuus on ollut se, että en ole Suomessa voittanut ja on jäänyt vapaat kädet, sanoo Aalto.

- Mutta minulla on myös sellanen ajatusmaailma, että kaikki tapahtuu tarkoituksella. Jos minä voittaisin, se olisi tarkoitettu ja siitä seuraa hyviä juttuja.

Hän sanoo myös, että ei haittaa, jos hänet muistetaan esimerkiksi Saara Aaltona Voice of Finlandista.

Frozen-Annan ääni ja keikkoja Aasiassa

Aalto on tehnyt urallaan muutakin kuin osallistunut laulukilpailuihin. Jos kysyy keneltä tahansa Disneyn Frozen-elokuvan nähneeltä pikkutytöltä, tämä kyllä tietää kuka on Saara Aalto. Laulaja on dubannut elokuvia vuodesta 2008 ja antoi Frozen-elokuvassa äänensä Anna-prinsessalle sekä lauloi osassa elokuvan lauluista.

Aallolla ei ole levytyssopimusta Suomessa, ja hän on kustantanut itse omat levynsä.

Kansainvälisyyttä uralle on tuonut myös muun muassa kiinaksi julkaistu levy, joka on tuonut keikkojakin, mutta Aalto ei enää aktiivisesti toivo siltä suunnalta mitään.

- Kiinan kulttuuri ja musiikkibisnes on todella erilainen, ja ne vuodet kun sinne teki, huomasi, miten hankalaa se on käytännön järjestelyjen kannalta, sanoo Aalto.

"Olen onneksi todella hyvä nukkumaan"

Aalto sanoo, ettei osaa sanoa vielä, miten tulee suhtautumaan ulkomaisen median pyöritykseen.

- Hankala kuvitella vielä, miten isoksi se menee maailmalla, kun Suomessa on ollut sen verran pieni media, Aalto sanoo.

Hän kuitenkin myöntää, että jos paineita alkaa ajatella, ne kasvavat.

- Kun minua on niin paljon tsempattu, tulee sellainen olo, että mitä jos kaikki pettyvät.

Aalto kertoo kuitenkin oppineensa vuosien varrella, että ulkopuolelta on helppo huudella.

Tämä viikko on laulajalla mennyt kiireessä, eikä tahti hiljene.

- Olen onneksi todella hyvä nukkumaan. Se on pelastukseni.