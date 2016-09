Joensuun kirjallisuusviikolla ohjelmaa balladeista kirjailijoihin

Joensuun kirjallisuusviikkoa vietetään 11.–18. syyskuuta. Viikko huipentuu Joensuun kirjallisuustapahtumaan, jonka teemana on rikos.

Kirjallisuusviikko alkaa sunnuntaina kello 16 Balladi virran rannalta -runo- ja musiikkiesityksellä Ohvanan kulttuuritalolla Hammaslahdessa. Kaisa Ursinus ja Samuli Moilanen esiintyvät. Luvassa on klassisia suomalaisia runoja ja pianomusiikkia.

Kirjallisuusviikolla on kolme kirjailijavierailua, joista ensimmäinen on maanantaina Enon kirjastossa. Kirjailijavieraana on Kari Tahvanainen. Keskiviikkona kirjailijavieraana on Terhi Rannela Joensuun pääkirjastossa ja torstaina kirjailija Arvi Perttu (kuvassa) Kontiolahden kirjastossa.

Tiistaina on vuorossa Runon ystävien runoesitys runopihlajan juurella Laulupuistossa. Torstaina Suomalaisessa Kirjakaupassa voi tehdä yllättäviä löytöjä, sillä paikalliset omakustantajat ovat siellä myymässä teoksiaan. Kaikki omakustantajat ovat tervetulleita kauppaamaan kirjojaan.

Perjantaina ravintola Sointulassa vierailee Helsinki Poetry Connection –runoilijaryhmä, johon kuuluvat runoilijat Juho Nieminen, Juho Kuusi ja Kasper Salonen. Kuusi on poetry slamin Suomen mestari. Runoesityksen lisäksi illassa on Open Mic –osuus jossa yleisökin voi esittää runoja. Ukrin järjestämä runoilta on osa Joensuun kirjallisuustapahtumaa, joka alkaa perjantaina yliopistolla ja jatkuu lauantaista sunnuntaihin konservatoriolla.

Viikon kunniaksi Joensuun pääkirjastolla on kaksikin näyttelyä. Yliopiston Luomio-sanataidekerho pystyttää Runotaulunäyttelyn. Toisessa näyttelyssä on esillä paikallisia Ex libriksiä eli kirjanomistajamerkkejä ja niitä esittelevää kirjallisuutta.

Kirjallisuusviikon on koonnut Pohjois-Karjalan kirjailijayhdistys Ukri yhteistyökumppaniensa kanssa. Viikko järjestetään nyt kolmatta kertaa. Sen koko ohjelma löytyy Ukrin ja Joensuun kirjallisuustapahtuman nettisivuilta.