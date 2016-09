Näyttelijä Kaija Pakarinen kaipaa aina Rääkkylään

Rääkkylästä kotoisin oleva näyttelijä Kaija Pakarinen, 62, ei kuulu niihin naisnäyttelijöihin, joilta ikääntyessä työt vähenisivät. Pakarisen palveluksia on ihan näihin vuosiin saakka tarvittu näkyvästi niin elokuvissa kuin televisiosarjoissakin.

Jo pelkästään tämän syksyn aikana tulee elokuvateattereihin kaksi elokuvaa, jossa Pakarisella on rooli. Tulen morsian on jo ehtinyt valkokankaalle, ja kohta sinne ilmestyy Syysprinssi. Myös Aki Kaurismäen tulevassa elokuvassa Kaija Pakarinen näyttelee.

– Ne ovat usein pieniä rooleja mutta kivoja, Pakarinen toteaa.

Joka tapauksessa ohjaajilla on tarve saada jo yhden naispääosa-Jussin saanut rääkkyläläinen kameran eteen, on rooli sitten pieni tai iso.

– Vaikea itse sanoa, miksi näin on ja töitä riittää. Olen kauhean onnellinen, että tilanne on tällainen. Ei se ole kuitenkaan itsestäänselvyys. Suomessa on paljon hyviä naisnäyttelijöitä, eikä heillä silti ole töitä, eikä ole aina minullakaan.

– On kuukausia, jolloin minullakin on töitä vähemmän. Saattaa olla vain muutama kuvauspäivä. Sitten niitä töitä aina jostain siunaantuu.

Töitä Pakarisella riittää myös teatterinäyttämöillä.

– Tällä hetkellä meillä on kolmen naisnäyttelijän produktio Porissa, näyttelijä sanoo.

