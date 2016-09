"Joensuulla on muusikoiden keskuudessa nimeä ja mainetta" - Jazzkerholla juhlavuosi

Viikonloppuna jazz soi taas taajaan Joensuussa, kun Jazzkerho -76 juhlii neljääkymmentä toimintavuottaan. Yhdistyksen perustajäseniä olivat muun muassa Jouko Leppänen sekä Jari Hytti. Leppänen johti yhdistystä ensimmäiset kymmenen vuotta, Hytti puolestaan rupesi puheenjohtajaksi kolme vuotta sitten.

Sitten välissä oli Jussi Sierla, joka tuli toimintaan mukaan vuonna 1986 ja pääsi suurin piirtein saman tien hieman hiipumaan päässeen yhdistyksen johtoon.

Tähän mennessä Sierlan savottaa on kestänyt jo 30 vuotta, sillä puheenjohtajan tehtävistä luovuttuaan hän on jatkanut tiedottajana. Eläköitymisensä jälkeen Sierla on asunut jo vuoden Helsingissä, josta puhelin hänet tavoittaa.

Sydän kuitenkin sykkii edelleen Jazzkerho -76:lle?

– Minulle tämä on ollut hirvittävän antoisa kokemus. Kun on järjestämässä konsertteja, musiikkiin pääsee eri tavalla sisälle muusikoihin tutustuessa. Saa tietää taustoja, mikä on ollut kehittävää omalle musiikkiharrastukselle, Sierla sanoo.

Jazzkerho -76:n tämän syyskauden esitteessä on yhteensä kymmenen konserttia. Jussi Sierlan mukaan noin puolet bändeistä on Suomen Jazzliiton järjestämällä kiertueella. Loput tulevat enemmän tai vähemmän pistokeikalle.

– Joensuu on saavuttanut muusikoiden keskuudessa nimeä ja mainetta. On paljon bändejä, jotka ovat kiinnostuneita tulemaan. He tietävät, että täällä on hyvät olosuhteet ja asiantunteva yleisö.

Keikkapalkkioista sopiminen on aina oma juttunsa.

– Pitäisi säätää kohtuulliset ehdot molemmille osapuolille. Monena vuonna jopa yli puolet kuluista on pystytty kattamaan lipputuloilla, Sierla kehaisee.

Tutut nimet vetävät myös yleisöä. Sierla luettelee muun muassa How Many Sistersia, Emma Salokoskea ja Antti Sarpilaa ja Johanna Iivanaista.

– Niistä voi joskus jäädä meillekin jotain rahoitusta.

Artisteja valitessa Jazzkerho pyrkii olemaan ajan hermolla.

– Perinteisellä jazzilla on oma kuulijakuntansa, mutta sitä meillä ei ole niinkään paljon. Mieluiten sellaisia, joilla on jo näyttöjä ja ovat kohtalaisen pitkällä urallaan.

– Ja sehän on selvä, että voidaan bongailla joukkoon myös meidän omia suosikkeja, Sierla naurahtaa.

