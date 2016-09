Lady Gaga Super Bowlin pääesiintyjäksi

Amerikkalaisen jalkapallon NFL-sarjan loppuottelu pelataan Houstonissa 5. helmikuuta 2017. Urheilutapahtuma on yksi maailman seuratuimmista.

Huhut Lady Gagan esiintymisestä lähtivät liikkeelle, kun laulaja esitti kansallislaulun edellisessä Super Bowl -finaalissa.

Puoliaikashow'ssa on esiintynyt vuosien varrella hyvin nimekkäitä tähtiä. Loppuottelun puoliajalla ovat esiintyneet muun muassa Michael Jackson, Justin Timberlake, Rolling Stones, Madonna ja Beyoncé.

It's not an illusion. The rumors are true. This year the SUPER BOWL goes GAGA! @nfl @FOXTV @pepsi #PERFECTILLUSION #GAGASUPERBOWL pic.twitter.com/qR4O57451G