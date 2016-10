Saara Aallon jatkopaikka varmistui X Factorissa

Saara Aallon jatkopaikka on varmistunut Britannian X Factor -kilpailussa. Aalto pääsi Sharon Osbournen vetämässä ryhmässään kolmen parhaan joukkoon.

Tämä tarkoittaa sitä, että Aalto etenee kilpailussa livelähetys-vaiheeseen.

Ryhmiä oli mukana kaikkiaan neljä, joten X Factorissa on tämän karsintavaiheen jälkeen mukana 12 kilpailijaa. Illan lähetys on vielä kesken.

Aalto sanoi Facebookissa alkavansa vähitellen tajuamaan, mihin on päätynyt ja millaisen mahdollisuuden on saanut.

– Ei löydy sanoja. Oon niin kiitollinen, että muhun on uskottu. Tyypit, kaikki on mahdollista! Aalto hehkutti.