Kontrollifriikin tunnustuksia

Räppäri Cheek eli Jare Tiihonen on viime vuosien suursuosionsa ajan ollut koko ajan mediamyönteinen, mutta silti hyvin tarkka julkisuuskuvastaan. Siksi onkin yllättävää, miten avoimesti hän ruotii yksityiselämänsä pimeitä puolia pian ilmestyvässä JHT - Musta lammas -elämäkerrassa.

Toimittaja Mikko Aaltosen kirjoittaman teoksen paljastuksista suurin on se, että artisti kärsii kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä. Sairaus on ilmennyt vuosien varrella masennusjaksoina sekä ahdistus- ja paniikkikohtauksina, ja sen hallinta on vaatinut sekä lääkitystä että terapiaa.

Cheek on käsitellyt sairauttaan ja sen aiheuttamia mielialan aaltoiluja useissa teksteissään, kuten uusimman Alpha Omega -levyn kappaleissa Keinu ja Valot sammuu.

Tiihonen (s. 1981) kertoo kirjassa hakeneensa ammattiapua ensimmäisen kerran kymmenen vuotta sitten saatuaan paniikkikohtauksen. Tuolloin terapeutti totesi, että jo muutaman albumin julkaisseella räppärillä näyttäisi olevan tavallista voimakkaampi tarve hallita itseään ja lähiympäristöään.

- Joskus sellaisia ihmisiä kutsutaan kontrollifriikeiksi, Tiihonen sanoo teoksessa.

Tiihosen "kontrollifriikkeys" on näkynyt hänen jo 15 vuotta kestäneen levyttävän artistin taipaleensa aikana esimerkiksi siten, että hän on halunnut pitää uransa alkupuolelle albumiensa äänityksissä ja tuotantoprosessissa kaikkia lankoja omissa käsissään. Useat kirjassa haastatellut musiikkialan vaikuttajat kertovat, että suursuosiota edeltäneissä tee-se-itse-levytyksissä oli havaittavissa enemmän tahtoa kuin taitoa, mutta Tiihosen palava kunnianhimo sekä keikoilla säteillyt lavakarisma tekivät vaikutuksen kerta toisensa jälkeen.

Tappeluita ja alkoholia

Elämäkerran paljastuksiin lukeutuvat myös kertomukset väkivallasta, alkoholinkäytöstä ja naissuhteista.

Teini-iässä Tiihonen tappeli useampaan otteeseen Lahden kaduilla, ja vuonna 2011 hän sai pahoinpitelytuomion Imatralla keikkansa jälkeen sattuneen välikohtauksen takia. Kirjan mukaan artistin nyrkit ovat heiluneet yöelämässä viimeksi vuonna 2013, jolloin hän puolusti räppärikollegaansa Mikael Gabrielia.

Tiihonen kertoo myös jatkaneensa reippaasti viinan voimin juhlimista vielä 30 ikävuoden rajapyykin jälkeen, ja kuvaan on kuulunut myös tiuhaan vaihtuva naisseura.

Artisti ei ole aiemmin juuri puhunut parisuhteistaan julkisuudessa, mutta kirjan mukaan hänellä on ollut aikuisiällä kaksi vakavaa seurustelusuhdetta. Niistä viimeisin päättyi teoksen mukaan jo viisi vuotta sitten, ja Tiihonen sanoo kirjassa, että se kuuluu sittemmin julkaistuilla levyillä.

- Olisinko (ilman eroa) ikinä saanut kirjoitettua kolmea isointa albumiani ja suurimpia hittejäni, jotka kaikki ammentavat tematiikkansa sydänsurusta?

Menestys vei vuosia

Tiihosen muusikon uran ensiaskeleita kattavasti kartoittava kirja muistuttaa, että artisti kiersi Suomea pienten keikkapalkkioiden turvin ja teki musiikkiaan minibudjetilla vuosikausia ennen Vain elämää -tv-ohjelman siivittämää lopullista läpimurtoa. Hänellä on paljon uskollisia ja intohimoisia faneja, mutta myös "vihaajia".

Viime vuosina Tiihonen on usein paennut jatkuvaa huomiota ulkomaille. Kirjassa hän sanoo, että Alpha Omega -levy jäänee hänen viimeisekseen.

Teos jättää avoimeksi sen, mitä seuraavaksi, mutta vihjaa, että kyseeseen saattaa tulla artistin elämään perustuva elokuva.