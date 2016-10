Poets of the Fall on poikkeuksellinen suomalainen rockbändi ulkomailla

Marko Saaresto, 45, tuo Joensuun Lehtiä Ilosaaressa -tapahtumaan Poets of the Fall -yhtyeensä. Vastikään uuden levyn julkaissut yhtye lämmittelee tavallaan itsensä kohta alkavalle laajalle ulkomaankiertueelle.

Helsinkiläisbändin keikkabussi ajelee ensin alkuun paitsi keskieurooppalaisia maanteitä myös Venäjän, Baltian maiden ja vähän Aasiankin teitä.

On turha sanoa, että Marko Saaresto on alkavasta kiertueesta innostunut. Poets of the Fall on tavallaan poikkeuksellinen suomalainen rockbändi ulkomailla. Sen musiikki ei pohjaudu metalliin eikä heavyyn. Jalansijaa yhtyeelle on löytynyt silti laajasti.

Venäjällä bändi saa aikaan hysteriaa. Sitä samaa hysteriaa Saaresto on huomannut myös Intiassa.

– Intian keikat ovat olleet mielenkiintoista. Yleisö elää villisti musiikkimme mukana. Se on palkitsevaa, Marko Saaresto sanoo.

Poets of the Fallin vastikään ilmestyneen seitsemännen albumin Clearviewin on tuottanut ruotsalainen Stefan Boman. Boman tunnetaan muun muassa ruotsalaisyhtye Kentin tuottajana.

– Erittäin miellyttävä herrasmies Tukholmasta, Saaresto kuvailee tuottajaa.

Boman on ensimmäinen bändin ulkopuolinen tuottaja yhtyeen 13 vuotta kestäneellä soittotaipaleella.

– Tähän asti olemme pitäneet kiinni omista naruistamme. Kun tekee jotain juttua riittävän pitkään, pitää alkaa katsella asioita eri näkökulmista. Annoimme ulkopuoliselle ne biisit, jotka halusimme tehdä. Kysyimme, mitä tunteita ne hänessä herättävät ja miten ne hänen mielestään pitäisi levylle tehdä.

