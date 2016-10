Tuomarit ylistivät livenä Britannian X Factorissa esiintynyttä Saara Aaltoa

Tuomarit ylistivät Britannian X Factor -kisassa lauantaina esiintyneen Saara Aallon esitystä. Hän lauloi Frozen -elokuvasta tutun Let it go -kappaleen kerrottuaan artistiesittelyssä halunneensa aina olla Disney-prinsessa. Tuomarit hehkuttivat Aallon esitystä huikeaksi ja mahtavaksi. Yksi tuomareista, Nicole Scherzinger kehui Aallon laulua lypsämikseksi, joka aiheutti hilpeyttä niin yleisössä kuin tuomaristossakin.

- Äänelläsi ei ole rajoja. Se oli suorastaan nuottien lypsämistä, Scherzinger sanoi. Aalto on tällä hetkellä Sharon Osbournen vetämässä ryhmässä kolmen parhaan joukossa. Aallon mentori Osbourne tosin sanoi ennen Aallon esitystä tämän olevan kotoisin Norjasta, kunnes muut tuomarit korjasivat häntä. Cowell: Huikeaa Esityksen jälkeen myös Black Sabbath -yhtyeen keulahahmo Ozzy Osbournen vaimo ja tosi-tv-kasvo Sharon Osbourne kehui suojattiaan vuolaasti. - Kuka tiesi, että sisälläsi olisi tuollainen ääni. En välitä mistä olet kotoisin, mutta sinä osaat laulaa ja se on mahtavaa, Osbourne sanoi. Myös koko ohjelman isä Simon Cowell piti esityksestä. - Huikeaa Saara, huikeaa, myös tuomarina toimiva Cowell sanoi. Aalto itse kommentoi esitystä tuoreeltaan Facebook-sivuillaan kertomalla, että esitys oli yksi parhaista hetkistä hänen elämässään. Aalto kuvaili itse "ylittäneensä itsensä". - Se oli paras hetki elämässäni. Yleisö antoi minulle niin paljon voimaa ja nautin niistä kahdesta minuutista todella paljon. Kiitos!, hän kirjoitti englanniksi tuoreeltaan. Hän kirjoitti sosiaalisessa mediassa olevansa tyytyväinen esitykseensä. - Todella uuvuttavan viikon jälkeen tämä esitys oli kaiken sen arvoista, Aalto sanoi. Aalto sai sosiaalisessa mediassa myös maailmanluokan huomiota, kun pop-tähti Robbie Williams kehui hänen suoritustaan Twitterissä. - Saara Aalto oli juuri yliveto X Factorissa, Williams tviittasi. Lauantain livelähetyksen jatkoonpääsijät selviävät sunnuntai-iltana. Suomessa Aalto on osallistunut Suomen Talent-ohjelmaan vuonna 2007 ja The Voice of Finlandiin vuonna 2012.