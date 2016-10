Kahvila Laiturissa vietetään Puolalaisen elokuvan päiviä

Joensuussa kulttuurikahvila Laiturissa vietetään puolalaisen elokuvan päiviä 13.-14.10. Tapahtuma on pääsymaksuton.

Puolalaisen elokuvan päivät alkavat torstaina 13.10. kello 17, jolloin tarjolla on kokoillan elokuva These Daughters of Mine (2015). Elokuva on tragikoominen kuvaus perhesuhteista kriisin keskellä.

Perjantaina 14.10. kello 16.30 vuorossa on POLISH SHORTS – Lyhytelokuvanäytös (2014-2016), joka sisältää viime vuosien mielenkiintoisimpia lyhytelokuvia, dokumentteja ja animaatioita.

Elokuvissa on englanninkielinen tekstitys.

Puolalaisen elokuvan päivät järjestää Suomi-Puola Yhdistysten Liitto ja Puolan Helsingin Suurlähetystö. Yhteistyössä Rakkautta & Anarkiaa-kiertue, Krakow Film Foundation, Suomen Elokuvasäätiö, Pohjois-Karjalan alueellinen elokuvayhdistys ry. sekä Kulttuurikahvila Laituri.