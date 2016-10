Saara Aalto virittäytyy jo lauantain X Factor -koitokseen

Britannian X Factor -kilpailussa on nyt jäljellä kymmenen esiintyjää, jotka ovat estradilla taas ensi lauantaina. Teemana on motown.

Suomalaiskilpailija Saara Aallon mukaan harjoitustahti kovenee kisan edetessä: nyt seuraavan kappaleen opettelemiseen on vain muutama päivä aikaa. Se ei kuitenkaan huoleta Aaltoa.

- Minun vahvuuteni on se, että olen tehnyt tosi paljon eri genrejä, että siinä mielessä luotan itseeni. Minä opin tosi nopeasti ja uskon, että kokemus alkaa nyt näkyä tässä, Aalto sanoo STT:lle.

Aalto valmistautuu lauantaihin paitsi treenaamalla kappalettaan, myös huolehtimalla terveydestään.

- Toivoisin, että saisin nukkua vähän enemmän. Aivot ihan sauhuaa suorastaan, niin olen ihan poikki iltaisin.

Aalto on tyytyväinen siihen, mihin asti hän on päässyt, vaikka putoaisi jo ensi viikonloppuna kisasta. Tärkeintä on antaa yleisölle hyvä show joka viikko.

- Tämä on minulle jo voitto, ja jokainen esitys on vain plussaa. Mutta jos minua ei äänestetä, niin en halua, että se johtuu siitä, että esitykseni olisi jotenkin huono.

Aalto lauloi viime lauantain lähetyksessä Frozen-elokuvan Let it go -tunnuskappaleen, ja tuomarit ihastuivat esitykseen. Aalto jäi kuitenkin kahden vähiten yleisöääniä saaneiden joukkoon. Tuomarit päättivät kuitenkin pitää Aallon vielä mukana kisassa, kun tämä esitti pudotuspelissä Sian Alive-hittikappaleen.