Edu Kettunen: "En osaa käyttöpoppia"

Kun Edu Kettunen, 55, 1980-luvun puolivälissä vaihtoi musiikkinsa kielen englannista suomeksi, ja siirtyi pikkuhiljaa bändimuusikosta sooloartistiksi, niin sanotuksi laulaja-lauluntekijäksi, ala oli Suomessa hyvin miehinen.

Edu Kettunen jatkaa edelleen musiikin tekemistä. Omia levyjä ilmestyy tasaisesti noin parin vuoden välein. Viimeisin levy Autioilla rannoilla ilmestyi nyt lokakuun alussa.

Jos popiskelmä-genre vielä pari vuosikymmentä sitten oli hyvin miesvaltaista, toisin on nyt. Tämän lajin myynti- ja kuuntelutilastojen kärkisijoilla Suomessa ovat naiset.

– Aikansa kutakin. Nyt likat rulettaa, ja onhan tämä touhu ollut joskus hyvinkin miesvaltaista. Mutta eiköhän se siitä jossain vaiheessa taas tasoitu, ja miehistäkin kuullaan, lauantaina yhdessä Mika Kuokkasen kanssa Joensuussa esiintyvä Edu Kettunen toteaa.

Edu Kettunen tunnetaan puuhakkaana miehenä. Hän näpräilee mielellään paljon muutakin kuin musiikkia. Hän piirtää, rakentelee pienoismalleja, tekee kitaroita ja jopa pieniä veneitä.

Puuverstaalla ei kuitenkaan Kettusen musiikki valmistu.

– Kyllä siihen pitää ihan paneutua erikseen. Jos sitä inspiraatiota jää odottelemaan jotain muuta tehdessään, niin kyllä sitä saa odottaa. Biisejä on vaan ruvettava tekemään. Ei niitä muuten synny.

Satoja kappaleita niin itselleen kuin muillekin tehneen Edu Kettusen mielestä biisien teko on välillä hyvinkin työlästä.

– Jos on kuukausia, tai joskus puolikin vuotta tekemättä musiikkia, alku on tuskaista. Sitten kun siihen pääsee toden teolla taas käsiksi ja saa hyrrän pyörimään, sen jälkeen tekeminen on oikeastaan taas aika helppoakin, Kettunen sanoo.

Edu Kettunen lauantaina 15. lokakuuta kello 20 Teatteriravintolan lasiterassilla Joensuussa.

