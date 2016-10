Uusperheen arjesta kertova tragikomedia avaa Joensuun kaupunginteatterin vuoden

Joensuun kaupunginteatteri tiedotti tiistaina ensi vuoden ohjelmistostaan.

Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden avaa Joensuun kaupunginteatterissa uusperheen arjesta kertova tragikomedia Paha äitipuoli – kun rakastuminen ei ole kahden kauppa.

Kansallisteatterissa helmikuussa 2016 kantaesityksensä saanut Marina Meinanderin ja Kirsi Porkan uutuusnäytelmä kysyy, millä ehdoilla kahden perheellisen, aikuisen ihmisen rakkaus on mahdollista.

Ensi-ilta on maaliskuun 4. suurella näyttämällä ja ohjaajana vierailee Kai Paavilainen.

Yleisön pyynnöstä maaliskuun 9. palaa ohjelmistoon keväällä 2015 kantaesityksensä saanut Kuusenkaatajaiset. Työryhmän itsensä kokoama ja ohjaama tuotanto sai kehuja niin katsojilta kuin kriitikoilta.

Toukokuussa ohjelmistoon tulee koko perheen satunäytelmä Pessi ja Illusia. Yrjö Kokon pasifistinen teksti julkaistiin sodan keskellä vuonna 1944. Illusia on pieni keijutyttö. Pessi-peikko on puolestaan karvainen ja helposti huolestuva. Pessi hämmästyy kovasti, kun kotoaan karannut kaunis keiju yllättäen ilmestyy hänen kotimetsäänsä. Ohjaajana vierailee Ilmari Pursiainen Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta. Ensi-ilta on 6. toukokuuta.

Koukussa-farssi jatkaa ohjelmistossa tammi-helmikuun ajan.

Vierailuesityksiä keväällä on kaksi. Sunnuntaina 5. helmikuuta tuo Pauliina Hukkanen suurelle näyttämölle hulvattoman musiikkimonologin Avomielinen Anneli. Helmikuun 17. nähdään suurella näyttämöllä Panu Vauhkosen musiikillinen stand-up-monologi Luolamiehen poika.

Lisäksi helmi-maaliskuun vaihteessa nähdään pienellä näyttämöllä Sinikka Sokan, Marja Packalénin ja Tuire Hindikan esittämä Muistipalatsi, joka tehdään yhteistuotantona Joensuun Vapaateatteriyhdistys ry:n kanssa.

Syyskauden 2017 suurtuotanto Joensuun kaupunginteatterissa on teatterinjohtaja Iiristiina Varilon ohjaama Täällä Pohjantähden alla.