Art Karelia esittää ja välittää jälleen maakunnan taidetta

Ahjossa on esillä monenlaista taidetta. Etualalla Henriikka Leppäsen keraaminen reliefi Imprint 2013.

Joensuun Taiteilijaseuran lanseeraama teosvälitystapahtuma Art Karelia on täällä taas, nyt jo viidennen kerran. Myyntinäyttelyssä on esillä taidekeskus Ahjossa teoksia neljältäkymmeltäneljältä seuraan kuuluvalta ammattitaiteilijalta. Esillä on yli kaksisataa teosta, tarkkaa määrää ei ole laskettu.