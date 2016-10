Rocklyyrikko Bob Dylan saa kirjallisuuden Nobel-palkinnon

Kirjallisuuden Nobel-palkinnon saa yhdysvaltalainen lauluntekijä, muusikko ja runoilija Bob Dylan. Ruotsin Akatemia perustelee Dylanin luoneen uutta runollista ilmaisua amerikkalaiseen lauluperinteeseen.

75-vuotiasta Dylania pidetään yhtenä kaikkien aikojen merkittävimmistä lauluntekijöistä. Hänen tunnetuimpia kappaleitaan ovat muun muassa Blowin’ in the Wind, Like a Rolling Stone, The Times They Are A-Changin' ja Knockin’ on Heaven’s Door.

Varsinkin uransa alkuvaiheessa Dylan otti aktiivisesti kantaa yhteiskunnallisiin ja poliittisiin kysymyksiin. Minnesotan Duluthissa vuonna 1941 syntynyt Dylan muutti New Yorkiin 1960-luvun taitteessa. Akustisella kitaralla ja huuliharpulla aseistautuneesta laulajasta tuli nopeasti kansalaisoikeustaistelija, joka vastusti sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta, sotaa ja rasismia.

Dylan julkaisi ensimmäisen albuminsa Bob Dylan vuonna 1962 ja ensimmäisen runokokoelmansa Tarantulan vuonna 1971. Se on tyyliltään kokeellista tajunnanvirtaa, jota on verrattu muun muassa Jack Kerouacin ja William S. Burroughsin tuotantoon.

Dylan konsertoi Suomessa viimeksi vuonna 2014 Pori Jazz -festivaalin pääesiintyjänä. Dylanin omaelämänkerrallisen Muistelmat-teoksen on julkaissut Suomessa WSOY.

Hän on jo aiemminkin voittanut useita palkintoja, muun muassa 11 Grammya, yhden Oscarin ja yhden Golden Globe -palkinnon. Vuonna 2000 Ruotsin kuningas myönsi hänelle Polar-musiikkipalkinnon.

Dylanin oikea nimi on Robert Allen Zimmerman. Hän on vuosia ollut mukana ehdokaslistoilla kirjallisuuden Nobelin saajaksi. Palkinto luovutetaan Dylanille Tukholman konserttitalossa 10. joulukuuta.

Viime vuonna kirjallisuuden Nobel-palkinnon sai valkovenäläinen Svetlana Aleksijevitsh. Muiden Nobeleiden lailla palkinto on kahdeksan miljoonaa kruunua eli noin 830 000 euroa.