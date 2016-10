Arvio: Syysprinssin ohjauksessa on kansainvälisiä aineksia

Alli Haapasalon ensimmäinen pitkän elokuvan ohjaus, Syysprinssi, pohjautuu Anja Snellmanin (Kauranen) vuonna 1996 ilmestyneeseen omaelämäkerralliseen romaaniin. Kirjailija on sanojensa mukaan pantannut teoksen filmaamista juuri Haapasaloa varten.

Syysprinssi kuvaa kahden aloittelevan kirjailijan myrskyistä rakkaussuhdetta 1980-luvun Helsingissä. Inka Pajunen (Laura Birn) ja Juhana Mannermaa (Lauri Tilkanen) kohtaavat Vanhan ylioppilastalon kirjallisuuspiirissä, jossa ajan hengen mukaisesti kritisoidaan ankarasti kaikkea ympärilllä olevaa ja vaaditaan uutta, radikaalia näkökulmaa.

Inka ja Juhana ihastuvat, muuttavat yhteen ja kokevat kiihkeän rakkaussuhteen. Heidän taustansa ja luonteensa ovat varsin erilaiset, mutta hullaantuminen on todellista ja huumaannuttavaa.

Inka valmistelee esikoisromaaniaan, josta tulee heti menestys. Juhana sen sijaan etääntyy ympäröivästä todellisuudesta ja sulkeutuu yhä enemmän kuoreensa. Samalla masennuksen piirteet saavat hänessä vallan.

Haapasalo kuvaa nuorten maailmaa ja ajan punk-henkeä. Parhaimmillaan ohjaus on tilanteissa, joissa kuvataan Inkan ja Juhanan kohtaamisia. Ilmaisua hallitsevat päähenkilöiden välinen elekieli ja katseiden kautta tapahtuvat siirtymät.

Hieman musiikkivideonomaisesti toteutetut jaksot osoittavat ohjaajan ammatillista taitavuutta, jossa on kansainvälisiä aineksia.

Elokuvan keskiosassa on tyhjäkäyntiä, kun asioita valmistellaan myöhempiä ratkaisuja varten.

Inkan ja Juhanan kahdenväliseen intohimoon ja rakastelujen kuvaamiseen käytetään paljon aikaa. Myös näissä hetkissä Haapasalo pääosiltaan onnistuu. Glenn Patschan säveltämä musiikki tukee tilanteiden voimaa.

Laura Birnin herkkä ja sävykäs olemus tuo tulkintaan runsaasti persoonallista kosketusta, kohtalokkuutta ja aistillisuutta. Vaikeampaa on Lauri Tilkasella. Maskeeraus ja peruukkien käyttö ylikorostuu, ja muutenkin ilmaisu on hieman väkinäistä. Elokuvan loppuminuuteilla Tilkanen tavoittaa herkistyneempiä ulottuvuuksia.

Syysprinssi on lähtökohdiltaan kunnianhimoinen, ja Haapasalon tulkinnassa on uskollisuutta Snellmanin visioille. Hullun rakkauden kuvasto kestää vertailun, ja menneisyyden merkitysten tuominen nykypäivään on riittävän ilmeikästä.

Elokuva sai arviossa kolme tähteä viidestä.