Louhitalolla kohtaavat näyttelevät, kirjoittavat, soittavat, kuvataidetta tekevät ja yhdistysihmiset

Se on tämä talo. Jokin tämän rakennuksen hengessä on sellaista, että kaikki täällä tehtävä saa sellaisen maagisen hohteen. Kaikki menee onnellisten tähtien alla.

Näin miettii Enon Louhiojalla Matti Tohkanen, enolainen teatteriaktiivi ja entinen kunnanjohtaja. Talo on valkoinen Louhitalo, entinen esikoislestadiolaisten rukoushuone ja kansakoulu, jota on hankala olla huomaamatta Joensuun ja Enon välisen tien varressa.

Hirsitalossa on hieno akustiikka ja mittatyönä itse nikkaroitu, siirreltävä modulikatsomo, kahvittelu- ja näyttelytilaa.

Pohjois-Karjalassa on Joensuun lisäksi useita kulttuurialan ihmisten keskittymiä. Tunnetaan Outokummun teatteriväki, musiikkikaupunki Nurmes, Ylä-Karjalan pelimannit, Ilomantsissa Mateli Kuivalattaren henkeä ylläpitävät, Enon Taidekartan kuvataiteilijat...

Joukkoon kuuluvat Enon Louhiojan Louhitalon ympärille ryhmittyneet ihmiset, joista löytyy teatterintekijöitä, harrastajakirjoittajia, musikantteja, kuvataiteilijoita ja erilaisia yhdistysihmisiä kyläyhdistyksestä ja Eno-Seurasta alkaen. Karjalainen on kutsunut heitä koolle selvittämään, miksi Louhiojalla homma tuntuu toimivan energisemmin kuin monella muulla kylällä.

On tehty tusinan verran näytelmiä Louhiteatterille, pidetty useita kuvataidenäyttelyitä ja julkaistu antologioita, järjestetty konsertteja aina Arja Saijonmaan kokoisille artisteillekin, pidetty kesäkahvilaa ja ravintolapäiviä. Ja onhan yläkerran taiteilijaresidenssissä asunut ihkaoikea kirjailijakin, Tapani Tavi.

– Joensuun keskustan läheisyys on meille ehdottomasti pikemminkin plussa kuin miinus, sanoo Tuija Hirvonen-Puhakka, joka tunnetaan kuvataiteilijana nimellä Tuija HP.

– On turha kilpailla tapahtumilla samaan aikaan. Louhiteatterin näytelmät ovat marraskuussa, jolloin usean kulttuuri-ihmisen kalenterissa on tilaa. Kesällä teatteria on kaikkialla.

– Eikä meitä tulla katsomaan pelkästään omalta kylältä tai Joensuusta. Esimerkiksi Kiteen ja Ilomantsin suunnalta tulee säännöllisesti ihmisiä, huomauttaa Louhiteatterin Juha Koljonen.

– Lisäksi on tämä Pohjois-Karjalasta poismuuttaneiden klaani, joka isäinpäivinä, pyhämiestenpäivinä saapuu katsomaan teatteriesityksen, Hirvonen-Puhakka huomauttaa.

Hirvonen-Puhakka on yksi heistä, jotka kymmenen vuotta sitten olivat perustamassa yhdistystä, joka osti Louhitalon silloin vielä olemassaolleelta Enon kunnalta.

– Tuula Tirronen on ollut tärkeä henkilö. Talosta syntyi ikään kuin selkänoja tälle kulttuurin raatamiselle, sanoo Juha Koljonen.

– Se oli kaikin puolin hyvä ratkaisu, muistelee Matti Tohkanen.

– Taloa käytettiin jo kulttuuritoiminnassa, eivätkä kummatkaan osapuolet olleet oikein tyytyväisiä korvausten tasoon. Kunta pääsi ylläpitokustannuksista.

Nyt taloa hallinnoi Kulttuuriyhdistys Louhi, jonka puheenjohtaja Hirvonen-Puhakka on.

– Jonkinmoinen muutos on menossa yhdistystoiminnassa. Paperinpyöritykseen ei löydy nuoremmista halukkaita, Hirvonen-Puhakka miettii.

– Nuoret verkostoituvat eri tavalla, osaan nuorisotutkijana sanoa, huomauttaa Anni Rannikko.

– Nuoret kiinnittyvät verkostomaisiin, ei niin sitoviin kampanjoihin, joilla on selkeä alku ja loppu. Se koetaan omemmaksi kuin olla 30 vuotta kulttuuriyhdistyksen hallituksessa.

70–80-luvun päiviltä vanhempienkin ihmisten yhdistysaktiivisuus on hiipunut, huomauttaa Matti Tohkanen.

– Yhdistyksissä voitaisiin katsoa vähän peiliinkin. Ääni väristen toivotaan mukaan nuoria, ja kun valitaan huvitoimikunnan toista varajäsentä, sanotaan, että tehtävään tarvitaan kokemusta, Tohkanen naurahtaa.

Silti enolaisten yhdistysten tapaamiseen osallistui äsken 30 erilaista yhdistystä, huomauttaa Juha Koljonen:

– Yhteisöllisyyden tarve ei ole vähentynyt. Yhdistysten sijaan ne yhteisöt vain voivat nykyään olla Facebook-ryhmiä tai epävirallisia zydeemejä.

Louhitalolla on vietetty tänä vuonna kymmenvuotisjuhlia oman kulttuuriyhdistyksen hallinnassa. Sama vuosimäärä tulee Louhiteatterin perustamisesta.

Loppuvuoden merkkitapaus on Louhiteatterin syksyn näytelmä, joka on ensi-illassa 5. marraskuuta, Aki Kaurismäen Kauas pilvet karkaavat -elokuvan näyttämösovitus.

– On tällä kertaa erityisen kaunis musiikki tulossa, sanoo Raimo Tahvanainen ja pistää käden sydämelleen.

Mutta vielä se kysymys, että miksi juuri Louhiojalla on aktiivista?

– Yksi on tietysti se, että meillä riittää aktiiveja, huomauttaa Matti Tohkanen ja jatkaa:

– Ammattitaitoinen talkooporukka on aivan välttämätöntä. Jos teatterin parkkeerausjärjestely tai puffetin väliaikatarjoilut eivät kerrankaan toimi, niin vieras ärsyyntyy eikä ehkä palaa seuraavan kerran. Meillä nämä ovat aina toimineet.

– Louhen ansioksi on laskettava se, että jos toimit jollakin kulttuurin alueella, sinua ei painosteta kaikkialle, kiittelee Anni Rannikko.

– Jos toimit teatterissa, sinun ei ole pakko jaksaa tehdä kaikkea muutakin.