Näin Rolling Stones huomioi Dylanin Nobel-palkinnon

Viime torstaina palkinnon saanut Bob Dylan esiintyi festivaaleilla perjantaina, mutta ei noteerannut palkintoa sanallakaan. Dylan on vaiennut palkinnostaan kuin muuri.

Mutta Dylanin jälkeen perjantaina Desert Tripin lavalle kiivennyt The Rolling Stones sen sijaan huomioi Dylanin palkitsemisen.

- Haluan kiittää Bob Dylania mahtavasta vedosta. Emme ole koskaan ennen olleet samalla lavalla Nobel-palkinnon saajan kanssa. Bob on kuin meidän oma Walt Whitmanimme, Rolling Stonesin laulaja Mick Jagger sanoi noustuaan lavalle.

Walt Whitman on 1800-luvulla elänyt amerikkalainen runoilija.

Rolling Stonesin kitaristi Keith Richards puolestaan asettui vahvasti tukemaan Dylanin palkitsemista.

- En osaa kuvitella ketään, joka olisi ansainnut sen paremmin, Richards sanoi.

Dylanin vaikeneminen on saanut kansainvälisen median tulkitsemaan Dylanin konserttia poikkeuksellisen innokkuudella. Billboard-lehden artikkelin mukaan Dylan saattoi hetkellisesti ottaa konsertin aikana hänelle epäluonteenomaisen rocktähtiasennon, ikään kuin Nobel-palkinto "olisi viimein tehnyt hänestä rocktähden".

Los Angeles Times -sanomalehti puolestaan kiinnitti huomiota siihen, että Dylan oli vaihtanut konserttinsa kappalelistaan Cy Colemanin Why Try to Change Me Now? -laulun (Miksi yrittää muuttaa minua nyt?), joka tunnetaan ehkä parhaiten Frank Sinatran versiona.

Dylan oli esittänyt saman kappaleen myös konsertissa Las Vegasissa torstai-iltana palkinnon saamisen jälkeen, LA Times huomauttaa.

Desert Trip -festivaali järjestettiin kahtena lokakuun viikonloppuna Kalifornian Indiossa. Konsertilla oli poikkeuksellinen esiintyjälista: viikonloppuina esiintyivät Dylanin ja Rolling Stonesin lisäksi Paul McCartney, The Who, Neil Young ja Roger Waters.

