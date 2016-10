"Tolkien-parka ei varmasti olisi halunnut meidän lukevan uutuuskirjaa tällaisena keskeneräisenä luonnoksena"

Vuonna 1973 kuolleeksi kirjailijaksi J. R. R. Tolkienin arkistot vaikuttavat pohjattomilta. Tämänvuotinen julkaisu saattaa kuitenkin pöytälaatikon pohjia raapia.

Suomalaisen kustantajan kiinnostus täysin keskeneräisten kirjoitusten kokoelmaan on sentään ymmärrettävä, sillä vasta viime vuonna englanniksikin julkaistussa teoksessa on kyse Tolkienin Kalevalaa käsittelevistä kirjoituksista.

Kirja todistaa sen, mikä sinänsä jo tiedettiin: nuori, vasta parikymppinen kieltenopiskelija Tolkien hullaantui 1910-luvulla Suomen kansalliseepoksesta ”kuin hyvästä viinistä”, kuten itse sanoi.

Tosin sanojen merkitykseen vakavasti suhtautuneen Tolkienin mielestä Kalevala ei ole kansalliseepos, ja se olikin Tolkienille ”asian ydin”: Kalevalan myyttejä ei oltu pilattu kirjoittamalla niistä epiikkaa eli kertomakirjallisuutta.

Fanisuhteen erityinen kulmakivi oli Kullervon traaginen tarina, jonka kaikuja suomalaiset lukijat tunnistivat jo vuosikymmeniä sitten Tolkienin Silmarillion-järkäleen ytimessä olevasta Túrin Turambar -hahmosta.

Tolkien-parka ei varmasti olisi halunnut meidän lukevan uutuuskirjaa tällaisenaan. Sen nimitarina on pelkkä keskeneräinen luonnos. Esitelmä taas tuntuu nuoren fanin pitkäpiimäiseltä ylistykseltä.

Kiinnostavinta on huomata Tolkienin ihastuneen nimenomaan Kalevalan kristinuskoa edeltävään muinaisuuteen, jonka hän siis uskoi aidoksi – Elias Lönnrotin osuutta kokoamaansa tarustoonhan on sittemmin pidetty merkittävänä.

Tuskin näitä kirjoituksia olisi julkaistukaan, elleivät ne todella olisi erään toisen fantasiataruston alkusiemen.

Kalevalasta ja Kullervosta innostunut Tolkien alkoi pian kirjoittaa vastaavia myyttejä omalle fantasiamaailmalleen Keski-Maalle. Vuosikymmeniä myöhemmin samaan maailmaan muuttivat hänen mielikuvituksessaan pienet hobitit.

Kulttuurihistoriallisesti on hienoa, että Kullervon tarina on luettavissa, mutta on vaikea keksiä, kenen kirjahylly sitä oikeasti kaipasi.

