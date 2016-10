Louhiteatterin syksyn ensi-ilta lähestyy

Enon Louhiteatteri on 10-vuotias. Juhlavuotensa kunniaksi teatteri esittää Aki Kaurismäen elokuvasta sovitetun näytelmän Kauas pilvet karkaavat, joka on ensi-illassa lauantaina 5. marraskuuta. Louhiteatterille esityksen on ohjannut Kirsikka Leino.