Uskomaton rock-huutokauppa: Myynnissä muun muassa Elviksen sytkäri ja Lady Gagan kengät

Los Angelesissa järjestetään marraskuun alussa kaksi merkittävää huutokauppaa, joissa omistajaa vaihtavat sadat supertähtiin liittyvät esineet.

4. marraskuuta huudettavana on Frank ja Gail Zappan kodin esineistöä huonekaluista koriste-esineisiin ja taiteeseen. Päivää myöhemmin, 5. marraskuuta, tarjolla on sekalainen valikoima rockin ikonien ja idolien esineistöä, joukossa todellisten supertähtienkin omaisuutta.

Rock-huutokaupat järjestää amerikkalainen Julien's -huutokauppatalo.

Kitaroista kiinnostuneella huutajalla on rock-huutokaupassa varaa mistä valita. Tarjolla on esimerkiksi Mick Jaggerin ja U2:n käyttämä Gibson-merkkinen kitara (hinta-arvio noin 18 000 euroa), Guns N Roses -yhtyeen Slashin soittama ja signeeraama kitara (72 000 euroa) sekä vuonna 2010 Grammy-gaalassa useiden artistien signeeraamaa kitara (700 euroa).

Yksi huutokaupan tähdistä on kitaravirtuoosi Eric Clapton, jolle kuuluneita esineitä kaupataan huutokaupassa yli 20 kappaletta. Mukana on esimerkiksi Claptonin signeeraamia kenkiä ja nahkatakkeja suoraan tähden itsensä kokoelmista.

Huutokaupassa on myös mukana huhtikuussa kuolleelle Princelle kuulunutta omaisuutta. Kaupan on esimerkiksi Princen mikrofoni, muistiinpanoja, vaatteita, tamburiini ja koruja.

Prince-esineistöstä kalleimmaksi on etukäteen arvioitu Princen L48 Gibson-kitara, jonka hinnan on arvioitu nousevan jopa 60 000 dollariin eli noin 55 000 euroon.

Tarjolla on myös paljon vuonna 2009 kuolleeseen Michael Jacksoniin liittyviä tavaroita. Huudettavana on muun muassa kiertueella esiintymisasuna ollut haalari, signeerattuja aikakauslehtiä sekä suklaapatukoita, joita jaettiin vieraille vuonna 1994 Jacksonin ja Lisa Marie Presleyn häissä.

Huutokaupattavana on Elvis Presleynkin omaisuutta. Myynnissä on esimerkiksi kultainen sytytin, biljardipöydältä näyttävä korurasia ja aurinkolasit. Palan Elvistä voi ostaa itselleen myös vaikkapa tähden esiintymisasuna käyttämän silkkipaidan muodossa.

Huutokaupattavien esineiden joukosta löytyy myös esimerkiksi Ruotsissa pidätetyksi tulleen Jimi Hendrixin allekirjoittamia pidätykseen liittyviä dokumentteja, Johnny Cashin takki, Frank Sinatran aikoinaan tyttärelleen lahjoittama piano, Kiss-yhtyeestä tutuksi tulleen Vinnie Vincentin kaksi passia, Lady Gagan kengät, Britney Spearsin säärystimet, Lynyrd Skynyrd -yhtyeen rummut, Tupac Shakurin allekirjoittama kortti sekä Madonnan luottokortti.

Huutokaupan helminä ovat Beatles-esineet. Beatles-faneille on tarjolla muun muassa signeerattuja levynkansia, kultalevyjä, valokuvia ja John Lennonin tekemää taidetta.

Myynnissä ovat myös Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band -albumilta tuttujen värikkäiden pukujen täydelliset kopiot, jotka on valmistettu alkuperäisten asujen mukaan vuonna 1999. Pukujen yhteishinnan uskotaan nousevan 18 000 euroon.

Beatlesiin liittyvistä esineistä kalleimmaksi on arvioitu George Harrisonin aikoinaan omistama Mercedes-Benz 500 SEL AMG -auto vuodelta 1984. Harrison omisti auton 16 vuotta, jonka jälkeen hän myi sen ystävälleen. "Kaikilla mausteilla" varustellun mustan Mersun hinnan uskotaan asettuvan 72 000-91 000 euron paikkeille.

