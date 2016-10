Suomi sata vuotta, iloa paatoksen sijaan

Suomessa asuu outo, mutta onnellinen kansa. Tämä on yksi teemoista, kun Suomen Kansallismuseoon rakennetaan itsenäisyyden satavuotisjuhlan näyttelyä.

Kansallismuseo aikoo uudistaa perinteisiä esitystapoja ja kokeilla uutta.

- Vaikutelmaa oudosta, mutta onnellisesta kansasta luodaan tuomalla esille asioita, jotka tuovat iloa ja hyvän mielen, sanoo projektipäällikkö Hanna Forssell.

Perinteinen mielikuva museoiden tavasta esittää valtiollista historiaa onkin totinen ja paatoksellinen: itsenäisyytemme tiellä on ollut niin raskaita vaiheita, että museon suojissa on tuherrettava itkua. Tästä Kansallismuseo pyristelee nyt irti.

Kun esitellään valtiollista historiaa, keskiössä ovat tietysti päätökset, muutokset ja suunnat, joita poliitikot ja valtiomiehet ovat ohjanneet. Siis miehet ovat enimmäkseen olleet suunnannäyttäjiä.

Suomi on kuitenkin tasa-arvon maa, jossa naisilla on aina ollut vahva ote päätöksiin vaikuttamisessa ja edistyksen eteenpäin viemisessä. Naisten osan esille tuominen valtiollisessa historiassa on haasteellista, näyttelyä rakentavat myöntävät.

Traagista, dramaattista ja koskettavaa on luvassa edelleen. Esille on tulossa muun muassa Eugen Schaumanin verinen paita. Hän on se, joka suomalaisiin kohdistuvan sorron kostamiseksi ampui kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikovin ja sen jälkeen itsensä vuonna 1904.

Itsenäisyyden juhlavuoden näyttely aukeaa joulukuussa 2017. Reilun vuoden kuluttua avautuvaa näyttelyä parhaillaan osin vielä ideoidaan.

Toinen laaja työ Kansallismuseossa on perusnäyttelyn uudistaminen. Nyt esillä oleva perusnäyttely on 16 vuotta vanha.

Silloin tällöin löytyy uusia esihistoriallisia esineitä. Tutkimus täydentää tietojamme menneisyydestä jatkuvasti. Lisäksi aika muuttaa tulkintoja.

Muun muassa näistä syistä perusnäyttelyä uudistetaan.

Nykyaikainen tekniikka on tuonut erityisen paljon uusia mahdollisuuksia esihistorian esillepanoon. Esillepanossa hyödynnetään digitaalisia esitystapoja, videoita, panoraamaa, 3 D:tä, hologrammeja, tekstiä ja ääntä. On mahdollisuus vuorovaikutukseen, eläytymiseen, kokemiseen ja syventymiseen.

Edellisessä perusnäyttelyssä on ollut esillä 4 000 esinettä. Uudessa esille tulee vain tuhat. Esille pääsevät vain tarkoin harkitut esineet. Esineiden merkitystä avataan kävijälle entistä paremmin. Kaikkea ei laiteta vitriiniin, vaan kiviä, puuta tai luuta saa kosketellakin.

Kun saa käsiinsä tuhansia vuosia vanhan käyttöesineen, kävijälle uskotaan tulevan entistä parempi mahdollisuus eläytymiseen.

Uudessa perusnäyttelyssä historian kronologinen esittely jää sivuun, pääosa tulee teemoille. Yksi teemoista kysyy, mistä me suomalaiset tulemme?

Keitä me siis olemme? Teema vie kansallisen identiteetin käsitteeseen. Onko historia yhteisesti sovittua muistia yhteisomistuksessa olevine symboleineen?

Edelleen, yksi teemoista on liike. Muinaiset suomalaiset uskoivat, että kuoleman jälkeen ihmisen elämä jatkuu Tuonelassa.

-Tuonelaan siirryttiin jokea pitkin. Niin Tuonela kuin joki olivat ihmisten mielissä konkreettisia paikkoja, näyttelyn suunnittelussa mukana oleva professori Antti Lahelma sanoo.

Matka tummaa jokea pitkin Tuonelaan oli aikansa ihmisille mitä merkittävintä liikettä.