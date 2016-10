Bob Dylan pysyy piilossa: Mitä tapahtuu Nobel-palkinnolle?

Kirjallisuuden Nobelin voittanutta amerikkalaismuusikko Bob Dylania ei ole edelleenkään tavoitettu kommentoimaan palkintoa.

Nobel-komitea on tavoitellut Dylania viime torstaista saakka, jolloin Nobelin kirjallisuuspalkinnon saaja julkistettiin. Sveriges Radio, The Telegraph ja The Guardian kertovat, että komitea on nyt päättänyt lopettaa Dylanin tavoittelun

- Juuri nyt emme tee mitään. Olen soittanut ja lähettänyt sähköposteja hänen (Bob Dylanin) lähimmälle työtoverilleen ja saanut erittäin ystävällisiä vastauksia. Se on varmasti tarpeeksi tähän hätään, Nobel-komitean sihteeri Sara Danius on kommentoinut ruotsalaiselle Sveriges Radiolle.

Dylan konsertoi Las Vegasissa torstai-iltana Nobel-palkinnon voittamisen jälkeen, muttei hän maininnut palkintoa millään tavalla. Viimeisenä kappaleenaan Dylan esitti Frank Sinatran Why Try to Change Me Now (suomeksi Miksi yrittää muuttaa minua nyt). Lähettikö Dylan kappalevalinnallaan viestin Nobel-komitealle?

- En ole huolissani, Danius kommentoi.

- Uskon, että hän ilmestyy.

Nobel-juhlallisuudet järjestetään joulukuun 10. päivänä. Palkinnon voittaneet kutsutaan tuolloin Tukholmaan vastaanottamaan palkintonsa ja pitämään puheen.

- Jos hän ei halua tulla, hän ei tule. Juhlat tulevat olemaan joka tapauksessa suuret ja kunnia kuuluu hänelle, Danius sanoi radiossa.

Dagens Nyheterin haastattelema akatemian jäsen Per Wästberg uskoo, että Dylanin hiljaisuus on ainutlaatuista Nobel-historiassa. Vaikka Dylan kieltäytyisi Nobelista, ei hän pääse eroon palkinnosta.

- Vaikkei hän ottaisi palkintoa vastaan, laitetaan hänet joka tapauksessa listalle. Myös ne, jotka sanovat palkinnolle ei, saavat sen.

