Yleisöäänestys käynnistyi: Rockin Hall of Fameen ehdolla kovia nimiä

Rock-musiikin Hall of Fame -ehdokkaat on julkistettu ja yleisöäänestys on käynnistynyt. Mukana äänestyksessä on yhteensä 19 muusikkoa tai yhtyettä. Asiasta kertoivat muun muassa Rolling Stones ja Time.

Vuoden 2017 ehdokkaiden joukossa ovat muun muassa Janet Jackson, Depeche Mode, Pearl Jam, Tupac Shakur ja The J. Geils Band. Muut ehdokkaat ovat Bad Brains, Chaka Khan, Chic, Electric Light Orchestra (ELO), Jane's Addiction, Joan Baez, Joe Tex, Journey, Kraftwerk, MC5, Steppenwolf, The Cars, The Zombies ja Yes. Ehdolle pääsemisen ehtona on se, että on julkaissut ensimmäisen singlensä tai albuminsa vähintään 25 vuotta sitten. Vuoden 2017 ehdokkaiden debyytin on siis täytynyt tapahtua viimeistään vuonna 1991. 19 ehdokkaasta yhdeksän on ehdolla ensimmäistä kertaa. Ensikertalaisia ovat muun muassa Tupac Shakur ja Pearl Jam, joiden debyyttiehto täytyy nyt ensimmäistä kertaa. Rock-aatelisten valinnan tekee kansainvälinen raati, johon kuuluu yhteensä 800 muusikkoa, historioitsijaa ja musiikkiteollisuuden jäsentä. Myös fanien äänet vaikuttavat valintaan. Viidelle yleisön suosikille annetaan äänestyksessä ylimääräinen ääni yleisöltä. Äänestämään pääsee kirjautumalla Rock & Roll Hall of Famen verkkosivuille. Äänestys päättyy joulukuun 5. päivänä. Ehdokkaista viisi eniten ääniä saanutta aateloidaan rock-musiikin Hall of Fameen. Kunnian saaneet artistit ja yhtyeet julkistetaan joulukuussa 2016. Hall of Fame -juhlallisuudet järjestetään Brooklynissa Yhdysvalloissa huhtikuussa 2017. Viime vuonna Hall of Fameen valittiin N.W.A, Deep Purple, Chicago, Steve Miller ja Cheap Trick. Lähteet: The Rock & Roll Hall of Fame 2017 Time https://www.rockhall.com/rock-roll-hall-fame-announces-nominees-2017-induction http://time.com/4534809/rock-roll-hall-of-fame-2017-nominees/