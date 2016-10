Uuden levyn julkaissut Green Day ottaa kantaa Yhdysvaltain presidentinvaaleihin

USA:n listaykkösenä paistattelevista nuorista kapinallisista on kasvanut aikuisia, vaikka mielipiteet ovat edelleen tiukkoja. Donald Trump ja musiikki saavat Green Dayn avautumaan.

Suomessakin useaan otteeseen vieraillut yhtye on juuri julkaissut uuden pitkäsoiton Revolution Radio. Yhtyeen kahdestoista studioalbumi antoi odottaa itseään neljä vuotta yhtyeen sisäisten vaikeuksien takia.

Neljä vuotta sitten, syksyllä 2012, yhtyeen keulahahmo Billie Joe Armstrong romahti kesken keikan.

Sitä oli edeltänyt kolmen kokopitkän levyn julkaisut kolmen kuukauden sisällä ja mittava maailmankiertue. Päihteiden käyttö ei sopinut tähän yhtälöön.

– Se oli meille kaikille todella kova paikka. Billie Joe oli hoidon tarpeessa, ja keskeytimme kiertueen. Sellaista päätöstä ei tehdä heppoisin perustein. Vieroitus oli kuitenkin siinä kohtaa ainoa vaihtoehto, ja se onnistui, kertoo yhtyeen rumpali Tre Cool San Franciscossa.

Vaikka yhtyeen musiikki luokitellaan nykyisin valtavirraksi, punk-juuret näkyvät edelleen jäsenten mielipiteissä ja teoissa. He ovat poliittisesti hyvin aktiivisia ja ovat avoimesti antaneet lausuntoja medialle.

– Tällä hetkellä tapahtuu paljon todella ikäviä asioita. Ihmisiä ammutaan ja kohdellaan huonosti eri puolilla maailmaa. Asioihin puututaan usein väärin keinoin. Lähihistoria on siitä täynnä hyviä esimerkkejä, rumpali pohtii.

Marraskuussa käytävät Yhdysvaltain presidentinvaalit saavat koko yhtyeen kuohahtamaan.

– Nämä vaalit ovat yksi iso farssi. Mitä tahansa amerikkalaiset tekevätkin, on tärkeää, etteivät he äänestä Donald Trumpia. On todella pelottavaa tajuta, kuinka suuri osa kotimaatamme tukee sitä miestä. Se on sairasta. Tulemme tekemään kaikkemme, ettei häntä valita presidentiksemme, Tre Cool sanoo vakavana.

Miten tahansa vaaleissa käykin, yhtyeen kiertue on jo alkanut.

– Olemme täynnä energiaa ja rakastamme keikkoja.

Lue koko juttu torstain Karjalaisesta.