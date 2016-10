Rokumentin elokuvaohjelmistossa juhlitaan 40-vuotiasta punkia

Suomen suurin musiikkielokuvafestivaali, Joensuussa marraskuussa järjestettävä Rokumentti julkaisi torstaina elokuvaohjelmistonsa.

Festivaalin avaa Cannesissa ensi-iltansa saanut Jim Jarmuschin ohjaama dokumenttielokuva Gimme Danger ja päättää edesmennyttä Princeä kunnioittava sing-along-näytös klassikkoelokuvasta Purple Rain.

Ohjelmiston täkyihin kuuluvat myös tuore Oasis-historiikki Supersonic, Japanin suurimmista metalliyhtyeestä kertova We Are X sekä Mika Rätön esikoisohjaus Samurai Rauni Reposaarelainen.

Kahdettatoista kertaa järjestettävässä Rokumentissa juhlitaan punkin 40-vuotiasta historiaa. Jarmuschin The Stoogesista kertovan Gimme Dangerin lisäksi festivaalilla valotetaan muun muassa Fat Wreck Chords -levy-yhtiön tarinaa, Bad Brainsin laulajan Paul Hudsonin ja Wilko Johnsonin kohtaloita sekä Jyväskylän punkhistoriaa. Lisäksi festivaalilla esitetään harvinaisessa näytöksessä punkklassikko The Decline of the Western Civilization.

- Luvassa on jälleen laaja katsaus populaarimusan eri puoliin. Genrejä käydään läpi tangosta black metaliin ja ohjelmistossa on omat näytöksensä niin lapsille kuin eläkeläisille. Musaleffojen lisäksi mukana on muutama täky festivaalivuoden parhaimmista draamoista. Riittää taas leffa- ja musafaneille ihmeteltävää, toteaa Rokumentin tuottaja Katja Suvanto.

Kaikkiaan Rokumentin ohjelmistossa esitetään yli 50 elokuvaa. Rokumentti järjestetään Joensuussa 16.–20. marraskuuta. Rokumentin järjestää Joensuun Popmuusikot ry.