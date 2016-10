Saara Aalto luottaa Björkin kappaleeseen

Saara Aalto esittää lauantaina Britannian X Factor -laulukilpailussa islantilaislaulaja Björkin It's Oh So Quiet -kappaleen. Mittelössä on jäljellä kymmenen laulajaa.

Tuloslähetys, jossa putoaja selviää, on jälleen sunnuntaina. Viime lauantaina Aalto lauloi Motown-jaksossa Tina Turnerin kappaleen River Deep, Mountain High. Aalto oli kolmen vähiten ääniä saaneen joukossa, minkä takia hän joutui esittämään uuden kappaleen sunnuntain tuloslähetyksessä. Hän esitti Snow Patrolin kappaleen Run, ja pääsi täpärästi jatkoon. X Factor kerää viikoittain noin seitsemän miljoonaa tv-katsojaa Britanniassa. Lisäksi kisaa seurataan internetin välityksellä eri maista. Aalto on aiemmin osallistunut Talent Suomi -kilpailuun, Voice of Finlandiin ja Suomen euroviisukarsintoihin eli Uuden Musiikin Kilpailuun.