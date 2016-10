Saara Aalto nousee jälleen lavalle Britannian X Factorissa

Saara Aalto esiintyy jälleen tänään illalla Britannian X Factor -laulukilpailussa. Hän aikoo esittää islantilaislaulaja Björkin kappaleen It's Oh So Quiet.

Mukana on vielä kymmenen osallistujaa. Aallon jatko kilpailussa selviää sunnuntain tuloslähetyksessä. Kilpailussa on meneillään diiva-teemainen viikko.