Hymyilevä mies -elokuva palkittiin Chicagon elokuvafestivaaleilla

Juho Kuosmasen ohjaama Hymyilevä mies -elokuva on voittanut Chicagon elokuvafestivaaleilla New Directors -kilpasarjan pääpalkinnon. Se on elokuvalle viides palkinto kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla.

Vuodesta 1964 järjestetty Chicagon elokuvafestivaali on vanhin kilpasarjalla varustettu elokuvafestivaali Pohjois-Amerikassa, tiedottaa B-Plan Distribution.