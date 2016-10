Saara Aalto keräsi hurraukset tuomareilta X Factorissa

Tuomarit osoittivat suosiota Saara Aallolle seisaaltaan lauantaina Britannian X Factor -laulukilpailussa. Aalto esitti islantilaislaulaja Björkin kappaleen It's Oh So Quiet. Kilpailussa on meneillään diiva-teemainen viikko.

- Tämä oli huikeaa. Tämä on sinua. Sinä olet vähän hullu. Ja me rakastamme hulluutta, tuomari Simon Cowell sanoi. Louis Walsh sanoi olevansa iloinen, että tuomarit säästivät Aallon jännittävien vaiheiden jälkeen viime viikolla. Tuomari Nicole Sherzingerin mukaan kappale oli Aallolle täydellinen. - Tällä ei ollut mitään tekemistä minun kanssa. Tämä oli sinua. Sinä teit sen, Aallon oma valmentaja ja tuomari Sharon Osbourne sanoi. Mukana on vielä kymmenen osallistujaa. Aallon jatko kilpailussa selviää sunnuntain tuloslähetyksessä.