Saara Aalto: Vaikka tippuisin tänään, olen superylpeä itsestäni

- Ihana fiilis täällä! Sain tehtyä elämäni esityksen, kaikki meni nappiin! kommentoi Saara Aalto eilistä esiintymistään Britannian X Factor -laulukilpailussa.

Aalto esitti islantilaislaulaja Björkin kappaleen It's Oh So Quiet ja sai kilpailun tuomarit osoittamaan suosiota seisaaltaan.

- Tiimi oli ihan uskomaton. He tukivat minua olemaan isompi ja näyttävämpi ja itsevarmempi, ja se tuntui sydämessä niin hyvältä, että annoin tunteelle vallan ja päätin unohtaa kaikki epäilevät kommentit. Ja se todella kannatti, Aalto kertoo STT:lle.

Björkin It's Oh So Quiet -laulu ei ole helpoimmasta päästä. Aalto myöntää, että aluksi tuotannon lauluvalinta aiheutti hänellekin jännitystä.

- Jännitti sen takia, että tiesin sen olevan sellainen, mitä en ikinä uskaltaisi vetää Suomessa, koska ihmiset eivät ymmärtäisi.

- Yritin ensimmäisissä harjoituksissa selittääkin, että eihän tuollaista voi vetää telkkarissa, ei ihmiset ymmärrä. Ja he selittivät, että kyllä Englannissa voi, kaikki rakastavat tuota biisiä ja minä olen tarpeeksi hyvä ja näyttävä vetämään sen.

Jatkajat selviävät illalla

Britannian X Factorissa on mukana kymmenen osallistujaa. Jatkajat selviävät tänään illalla tuloslähetyksessä.

- Minulla oli superhauskaa ja se, että kaikki lähtivät esitykseen mukaan täysillä, oli kyllä maailman paras fiilis. Vaikka tippuisin tänään, olen superylpeä itsestäni, että olen saanut tehdä tuollaisen show'n ja saanut tuoda jotain uutta ja erilaista tähän kilpailuun.

Viime ja toissa viikolla Aalto oli vaarassa pudota kilpailusta. Viikko sitten Aalto oli jälleen kolmen vähiten ääniä saaneen esityksen joukossa, minkä takia hän joutui esittämään uuden kappaleen tuloslähetyksessä.

X Factor kerää noin seitsemän miljoonaa tv-katsojaa Britanniassa, minkä lisäksi sarjaa seurataan eri maissa internetin kautta.