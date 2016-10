Man Booker -palkinto yhdysvaltalaiselle Paul Beattylle

Paul Beatty on ensimmäinen yhdysvaltalainen, joka on voittanut Man Booker -palkinnon. LEHTIKUVA/AFP

Yhdysvaltalaiskirjailija Paul Beatty on voittanut Man Booker -kirjallisuuspalkinnon teoksellaan The Sellout. Hän on ensimmäinen palkinnon voittanut yhdysvaltalaiskirjailija.