Luotu kokoontui yhteen musikaali- ja elokuvamusiikin pariin

Luotu on taas yhdessä ja sen kuulee. Joensuun Pakkahuoneella raikuu tuttu Phantom of the Operan melodia, jossa sopraano Talvi-Maaria Turunen ja tenori Timo Turunen pääsevät revittelemään ylärekisterissä oikein kunnolla. Kaksikon edessä on muusikkorypäs, jota kapellimestaroi kosketinsoittaja Tuomas A. Turunen. Sopraano Henna-Mari Luolamo odottaa sivummalla harjoituksissa omaa vuoroaan.

Luolamon ja Turusten työt ovat vieneet moniaalle. Säännöllisesti, joskin harvakseltaan nelikko kokoontuu Luotu-nimellä yhteen. On pidetty Operet Cabaretia, kierretty joululaulujen kanssa maakuntaa kymmenen vuoden ajan. Siihen tulee tosin nyt tauko. Tällä kertaa Luotu päätti räväyttää kunnolla. From Broadway to Hollywood – ilta punaisella matolla -illassa Luotu esittää musikaali- ja elokuvasäveliä peräti 13-henkisen bändin kanssa. Ja kun isosti ollaan liikkeellä, konsertti pidetään tulevana lauantaina Carelia-salissa Joensuussa. – Me laulajat olemme moneen otteeseen laulelleet musikaalisävelmiä. Siitä tuli mieleen, että kuinka olisivat myös elokuvasävelmät ja Broadway ja Hollywood. Yhtä idean isää tai äiti ei tällä kertaa ole, Talvi-Maaria Turunen kertoo. Lue lisää torstain Karjalaisesta.