Irina poikkeaa kiertueellaan Joensuuhun

Irina on bändinsä kanssa koko loppuvuoden kestävällä kiertueella. Kolmisenkymmentä keikkaa käsittävä kiertue starttasi syyskuussa ja jatkuu aina joulukuun puoliväliin asti.

Kiertue pysähtyy myös Joensuussa perjantaina 28. lokakuuta. Irina esiintyy bändinsä kanssa viihdemaailma Ilonassa.

– On niin siistiä päästä taas kiertueelle bändin kanssa. Keikkailu on vain niin superhienoa, että on mahtavaa päästä koko loppuvuodeksi kiertueelle, Irina hehkuttaa.

Irinalla on myös työn alla seitsemäs studioalbumi, jolta on lohkaistu kaksi popkappaletta, En olekaan valmis ja Parane parane. Levyn tuottaa Jyrki Tuovinen.