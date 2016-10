Joensuun naiskuoro on nuorekas viisikymppinen

Joensuun naiskuoron puuhaihmiset uhkuvat intoa kuoron 50-vuotisjuhlakonsertin aattona. Kuoron toiminta oli hiipumaan päin tämän vuosikymmenen alussa, kun hätiin saatiin joensuulaisen kuoroelämän vahva vaikuttaja ja yliopiston kuoron pitkäaikainen johtaja Helena Hulmi.

Hulmi pisti toimeksi, ja tulosta on syntynyt. Vuonna 2010 kuorossa oli kymmenkunta laulajaa, tällä hetkellä laulajia on 33. Kuorolla on muun muassa oma äänenmuodostaja, oopperalaulaja Mari-Annika Heikkilä.

Kuoro on myös uudistunut voimakkaasti. Jäljellä on vain muutama konkari, jotka ovat olleet mukana pari vuosikymmentä.

– Voi sanoa, että nykyinen kuoro on kuin uusi kuoro. Muutoksia on tapahtunut hyvin paljon, Hulmi kertoo.

Vaikka kuoro on uudistunut voimakkaasti, se jatkaa kuitenkin samalla Joensuun naiskuoron historiaa. Yksi osa jatkumoa on, että Hulmin pyysivät mukaan naiskuoron konkarit, jotka sittemmin ovat siirtyneet syrjään.

– Sillehän nykyinen kuoro ei voi mitään, että välillä oli hiljaiselon kausi. Semmoista sattuu kuorotoiminnassa, Hulmi sanoo.

Naisten kuorotoimintaa on toki ollut jo ennen Joensuun naiskuoron perustamistakin.

– Naiskuorotoiminnan juuret ovat 1800-luvulla. Kuorotoiminta lähti silloin liikkeelle Rouvasväen kuorona, naiskuoron nykyinen puheenjohtaja Maisa Pottonen kertoo.

Siihen väliin ennen naiskuoron perustamista mahtuu myös 1930-luvun Joensuun musiikkiyhdistyksen naisjäsenten kuoro, joka toimi sittemmin Lottakuorona ja Marttakuorona.

Juhlakonsertissaan kuoro saa venyä moneen. Helena Hulmi valitsi ohjelmiston diktaattorin ottein.

– Tämä on todella kova ohjelma. Idea on, että liikkeelle lähdetään vanhimmista lauluista, joita kuoron ohjelmassa on ollut pitkäänkin.

Mukana on myös perinteistä naiskuoromusiikkia sekä lauluja, joita kuoron äänitteiltä löytyy. Uutuutena on Tellu Turkka-Saarelta tilattu teos.

Joensuun naiskuoron Yhessä ylen ihanat -juhlakonsertti Joensuun konservatorion salissa huomenna lauantaina 29. lokakuuta kello 16.

Lue lisää perjantain Karjalaisesta.