Vedonlyöjät: Saara Aalto putoaa tänä viikonloppuna

Saara Aallon taival Ison-Britannian X Factor -laulukilpailussa päättyy tänä viikonloppuna, jos vedonlyöjiin on uskomista. Oddschecker-sivuston mukaan Aalto on vedonlyöjien suosikki seuraavaksi putoajaksi. Oddschecker kerää yhteen merkittävimpien vedonlyöntitoimistojen vedot.

Toisaalta ainakin vedonlyöntiyhtiö Coolbetin mukaan Aallon jatkopaikka näyttää vedonlyöntikertoimien valossa selvältä. Coolbetin mukaan suomalaisen jatkoonpääsyn kerroin on niinkin alhainen kuin 1,50. Hänen putoamiselleen Coolbet tarjoaa kertoimen 2,40. Coolbetin tuotemerkin omistaa virolainen yritys Stay Cool OÜ. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Tallinnassa.

Yksi asia on ristiriidaton: Aallon voittoon vedonlyöjät eivät usko tippaakaan. Oddscheckerin kukaan vedonlyöjien suosikki voittajaksi on Matt Terry. Coolbetin mukaan Aallon voitosta saisi rahat takaisin jopa 50-kertaisena.

Aalto on edennyt monivaiheisessa kilpailussa yhdeksän parhaan joukkoon. Hän esittää lauantai-iltana Lady Gagan kappaleen Bad Romance. Tulos selviää sunnuntai-iltana.

- Hyvä loppuviikko tästä tulee, sovitaan niin, Aalto kirjoitti Facebook-sivullaan torstaina.

- Tomorrow!!! Show must go on, hän kirjoitti puolestaan Twitterissä perjantaina. Tviitti tarkoittaa suomeksi: "Huomenna!!! Shown täytyy jatkua."

Viime viikonloppuna Aalto esitti Björkin tunnetuksi tekemän kappaleen It's Oh So Quiet ja pääsi ensimmäistä kertaa livelähetyksessä suoraan jatkoon. Aallon valmentaja kilpailussa on Sharon Osbourne.

X Factor kerää Britanniassa noin seitsemän miljoonaa tv-katsojaa.