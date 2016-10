Saara Aalto: Oltiin viimeiseen asti ihan paniikissa

Saara Aallon mukaan hänen eilinen esiintymisensä Britannian X Factor -laulukilpailussa meni "kumma kyllä ihan nappiin."

Hän kommentoi tunnelmiaan lauantai-illasta STT:lle sunnuntaina iltapäivällä. Aalto esitti lauantai-illan livelähetyksessä Lady Gagan kappaleen Bad Romance.

Esitys harjoiteltiin kokonaisena läpi vasta kenraaliharjoituksessa, muutamaa tuntia ennen illan lähetystä.

- Esityksessä oli niin monta liikkuvaa osaa, ja sain vasta silloin ensimmäistä kertaa päälle asut, kengät, peruukit ja kaikki. Oltiin viimeiseen asti ihan paniikissa, että miten saadaan esitys kasaan.

Aallon mukaan esimerkiksi esityksessä käytetty musta huntu pysyi varsinaisessa esityksessä päällä, mutta kenraaliharjoituksissa se oli tippunut. Hänen mukaansa teatraalisen esityksen vetäminen ja yleisön sekä tuomarien reaktiot siihen jännittivät etukäteen.

- Tuntui ihan hullulta, koska kaikki tapahtuu niin nopeasti ja sain tasan yhden kerran vetää esityksen läpi semmoisena kuin se on, ennen kuin esitys menee suorana miljoonille.

Aallon esiintyminen keräsi jälleen vuolaita kehuja. Esimerkiksi Simon Cowell sanoi, että Aallosta on tullut kilpailija, jonka laulamista odotetaan.

Cowell kehui Aallon ääntä dynamiitiksi.

Luottavainen olo

Saara Aallon jatko kilpailussa selviää jälleen tämän illan tuloslähetyksessä. Viime viikolla hän pääsi yleisöäänillä suoraan jatkoon.

- Minulla on luottavainen olo, että niin voisi tapahtua nytkin, koska ihmiset vaikuttivat tykkäävän, Aalto kertoo.

Toisaalta laulaja muistuttaa, että kilpailussa on jäljellä 9 esiintyjää, joista kolme on pudotusuhan alla. Jos Aalto on kolmen vähiten ääniä saaneen joukossa, hän joutuu esittämään tuloslähetyksessä uuden kappaleen.

- Yritän olla jännittämättä, vaikka jännittääkin. Kaikki menee miten menee, eikä sille voi mitään. Fiilikseni ovat hyvät.