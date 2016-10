Saara Aallon kohtalo selviää illalla - "Todella toivon pysyväni kisassa"

Saara Aallon kohtalo Ison-Britannian X Factor -laulukilpailussa selviää tuloslähetyksessä sunnuntai-iltana. Aalto esitti lauantai-iltana Lady Gagan kappaleen Bad Romance ja keräsi jälleen kehuja tuomareilta.

Aalto hehkuttaa lauantai-iltaansa muun muassa Facebook-sivullaan. Hän kirjoittaa todella toivovansa, että pysyy kilpailussa mukana.

- Nautin eilisillan esityksestäni niin paljon! Toivottavasti tekin nautitte. Koko tiimini teki valtavasti töitä esitykseni eteen, ja lopputulos oli mahtava. Kiitos, että uskotte minuun!! Kiitos tuesta ja äänistä. Minä todella toivon, että pysyn kilpailussa mukana! Aalto kirjoittaa englanniksi ja jatkaa suomeksi:

- Kiitos kaikille suomalaisille ihan mielettömästä tuesta ja kannustusviesteistä!! Arvostan tosi tosi paljon!!!! Haleja!!

Tekstin joukkoon Aalto on lisännyt kuvasymboleita, kuten sydämiä.

Aallon päivitys on kerännyt lyhyessä ajassa kasan kommentteja.

- Teit todella mahtavan esityksen eilen, olit ylivoimaisesti paras! kirjoittaa Jussi Rastas.

- Sä olet lavalla kuin kotona ja vielä enemmän! Kilpailet aivan toisella tasolla kuin muut! Maailmanluokan tähti! hehkuttaa Hannele Halinen.

- Onnea jatkoonkin, kävi miten kävi, uskomattoman hyvät hermot sinulla, Saara! kirjoittaa Satu Mikkola.

Vedonlyöjät ovat muuttaneet lauantai-illan jälkeen mieltään Aallon jatkomahdollisuuksista. Oddschecker-sivuston mukaan vedonlyöjien suosikki seuraavaksi putoajaksi on Four of Diamonds. Lauantaina ykkösputoajan paikalla oli Aalto. Oddschecker kerää yhteen merkittävimpien vedonlyöntitoimistojen vedot.

Kilpailussa on mukana ennen sunnuntai-illan pudotusta yhdeksän kilpailijaa. X Factor kerää Britanniassa noin seitsemän miljoonaa tv-katsojaa.