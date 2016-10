Tutkija toiveikkaana: Onko Vincent Van Goghin kuuluisa sänky tallessa?

Taidemaalari Vincent Van Goghin kuuluisa sänky saattaa olla tallessa. Näin uskoo taidehistorioitsija Martin Bailey.

Bailey on seurannut Van Goghin Makuuhuone Arlesissa -maalauksessa näkyvän sängyn johtolankoja vuodesta 1888 vuoteen 1945 saakka. Hän kirjoittaa tutkimuksistaan The Art Newspaperissa.

Baileyn mukaan Vincent Van Gogh osti sängyn syyskuussa vuonna 1888 asuessaan "Keltaisessa talossa" Ranskan Arlesissa. Samalla Van Gogh osti myös vierassängyn, jolla varautui taiteilijaystävänsä Paul Gauguinin vierailuun.

Van Gogh osti itselleen parisängyn, joka saattaa Baileyn mukaan kertoa toiveikkuudesta naisonnen suhteen. Ehkä Van Gogh haaveili, että saisi jakaa sänkynsä vielä joskus naisen kanssa.

Van Gogh oli ylpeä ensimmäisestä kodistaan. Hän maalasi Makuuhuone Arlesissa -teoksensa, joka teki sängystä myöhemmin kuuluisan.

Gauguinin saapui "Keltaiseen taloon" kuukausi sänkykauppojen jälkeen. Taiteilijakaverusten yhteiselo Arlesissa päättyi kuitenkin ikävissä merkeissä, kun Van Gogh leikkasi itseltään korvan irti ja lahjoitti sen tarinan mukaan paikallisen bordellin ilotytölle. Taiteilijaystävykset riitautuivat ja Gauguin lähti Arlesista.

Tapauksen jälkeen Van Gogh ei enää montakaan yötä viettänyt sängyssään, sillä hän joutui mielisairaalaan.

Vuonna 1890 taiteilija muutti Pariisin pohjoispuolella sijaitsevaan Auvers-sur-Oisen kaupunkiin, jonne sänky kuljetettiin Arlesista. Auvers-sur-Oisessa Van Gogh ampui itseään 27. heinäkuuta vuonna 1890. Hän kuoli kaksi päivää myöhemmin.

Sänky siirtyy suvussa

Van Goghin omaisuuden, siis myös sängyn, peri hänen veljensä Theo. Theo kuitenkin kuoli kuusi kuukautta veljeään myöhemmin kuppaan.

Sänky siirtyi Theolta hänen leskelleen Jolle, joka pakkasi muuttokuormansa ja muutti sänkyineen Ranskasta Hollantiin. Jo perusti pienen majatalon, jonka vieraspediksi taiteilijan sänky päätyi.

Jo kuoli vuonna 1925, jolloin sängyn peri hänen poikansa Vincent. Vincent asui Larenin kylässä Hollannissa.

Sängyn johtolangat näyttivät päättyvän Vincentiin ja Lareniin, kunnes Martin Bailey löysi Van Gogh -museon arkistosta julkaisemattoman viittauksen sänkyyn.

Vuonna 1937 suunniteltiin, että Arlesin "Keltainen talo" muutettaisiin museoksi. Tuolloin museon kuraattori oli ottanut yhteyttä taiteilijan kaimaan, sisarenpoika Vincentiin, jotta museo saisi lainaan taiteilijan teoksia. Nuorempi Vincent oli innoissaan ajatuksesta ja kirjoitti kuraattorille "Voisin antaa myös sängyn, joka esiintyy makuuhuonetta esittävässä maalauksessa."

Hauraalle paperille kirjoitettu kirje todisti tutkijalle, että sänky on selvinnyt.

"Keltaista taloa" ei koskaan muutettu museoksi. Talo vahingoittui pommituksissa vuonna 1944, jonka jälkeen se purettiin.

Johtolangasta innostunut Bailey otti seuraavaksi yhteyttä Van Goghin sisarenpojan poikaan, 93-vuotiaaseen Johan Van Goghiin. Bailey vieraili tämän luona Haagissa Hollannissa vuonna 2015.

Johan Van Gogh muisti sängyn olleen säilytyksessä hänen perheensä kellarissa Larenissa, mutta kertoi, että se oli lahjoitettu maailmansodan hollantilaisuhreille vuonna 1945. Johan Van Gogh muisteli sängyn menneen Hollannin itäosiin.

Bailey jatkoi sängyn etsimistä kysymällä apua larenilaiselta historioitsijalta Teun Koetsierilta. Koetsier vahvisti Johan Van Goghin tarinan: Larenista oli tosiaan lahjoitettu paljon tavaraa maailmansodassa omaisuutensa menettäneille. Tavaraa oli viety syyskuussa 1945 Boxmeerin pikkukaupunkiin, jonne todennäköisesti myös kuuluisa sänky on päätynyt.

Voisiko sänky olla edelleen tallessa?

Sängyn saaneella onnekkaalla boxmeerilaisella ei varmasti ole ollut hajuakaan siitä, kenelle sänky on ennen häntä kuulunut. Sänky on ollut vuonna 1945 jo lähes 60 vuotta vanha, on siis mahdollista, että uusi omistaja on korvannut sen myöhemmin nykyaikaisemmalla pedillä.

Bailey on kuitenkin toiveikas, että kuuluisa huonekalu voisi olla edelleen tallessa. Se on selviytynyt maailmansodista, miksei myös ajasta sotien jälkeen. Taiteilijalle kuulunut sänky saattaa kerätä pölyä jonkin boxmeerilaisen talon ullakolla tai kellarissa, eikä sen nykyisellä omistajalla ole hajuakaan, millaista huonekalua hän säilyttää.

Vincent Van Goghin sängyn tarinasta kertoi muun muassa Independent.

