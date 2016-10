Joensuulainen elokuvafestivaali keräsi reilut 800 osallistujaa

Joensuussa viime viikolla järjestetty Viscult-elokuvafestivaali keräsi yhteensä 820 osallistujaa.

Tämän vuoden teema Liikkeellä - On the move herätti jo mielenkiintoa, sillä festivaalille tarjottiin 180 elokuvaa.

Lopullisessa ohjelmistossa oli 19 elokuvaa, kolme työpajaa ja kaksi luentoa. Teemaa käsiteltiin elokuvissa muun muassa maahanmuuton, matkailun ja uskonnollisen sekä poliittisen liikehdinnän kautta.

Viscult-elokuvafestivaali järjestettiin tänä vuonna neljättätoista kertaa.

Festivaali aloitettiin tiistaina Jouko Aaltosen Kenen joukoissa seisot –sing along näytöksellä. Elokuvan ohjaaja oli paikalla vastaamassa katsojien kysymyksiin.

Torstaina ohjaaja Hanna Hovitie ja elokuvan leikkaaja Noora Kuparinen olivat paikalla kertomassa elokuvastaan Miles to Go Before I Sleep. He myös pitivät Dokumenttielokuvan rakenne ja rekonstruktio -työpajan, jossa osallistujat pääsivät tekemään oman kuvakäsikirjoituksensa elokuvan haastattelumateriaalin pohjalta.

Perjantaina nähtiin myös Riikka Notkolan Sambiaan sijoittuva elokuva Home of Heart ja ohjaaja oli paikalla kertomassa elokuvastaan.

Viscultin järjestävät Pohjois-Karjalan alueellinen elokuvayhdistys ry, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopiston kulttuuritieteet. Lisäksi järjestäjien tukena työskentelevät opiskelijajärjestöt Muuvi ry ja Nefa Joensuu ry.