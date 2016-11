Uusi Guggenheim-ehdotus: Yksityistä rahoitusta aiempaa enemmän

Helsingin kaupunginhallitus saa ensi maanantaina käsiteltäväkseen uuden ehdotuksen Guggenheim-museosta. Yksityistä rahoitusta on luvassa aiempaa enemmän, yhteensä 66,4 miljoonaa euroa.

Guggenheim Helsinki -museon arvioidut rakentamiskustannukset ovat 130 miljoonaa euroa, mistä Helsingin kaupungin osuus olisi enintään 80 miljoonaa euroa ja Guggenheimin Tukisäätiön 15 miljoonaa euroa.

Ehdotuksen mukaan museon rakentamista varten perustettaisiin kiinteistöosakeyhtiö, joka ottaisi rakentamista varten 35 miljoonan euron lainan. Helsinki omistaisi yhtiöstä 84 prosenttia ja tukisäätiö loput.

Uudessa mallissa Helsingin kaupunki olisi siis museorakennuksen pääasiallinen omistaja ja vastaisi sen tilakustannuksista. Muuten kaupunki ei rahoittaisi museon toimintaa. Tilakustannuksiksi on vuodessa arvioitu noin 6,5 miljoonaa euroa, mikä sisältää muun muassa pääoman korot, tontin ja rakennuksen vuokrat Helsingin kaupungille ja kiinteistön ylläpitokustannukset.

Lisenssimaksusta alennusta

Museon toiminnasta vastaisi Guggenheim Helsingin Tukisäätiö. Toimintamenoiksi on arvioitu noin 11,6 miljoonaa euroa ja museon tuloiksi 11,2 miljoonaa vuodessa. Tuloihin on laskettu mukaan valtion vuosittainen 1,3 miljoonan euron tuki, joka tukisäätiön mukaan on linjassa muiden samankokoisten museoiden saaman tuen kanssa. Lupauksen tuesta on antanut eilen opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.).

Mallissa Solomon R. Guggenheim -säätiölle maksettavat lisenssimaksut, noin 18,4 miljoonaa euroa 20 vuodessa, katetaan myös yksityisellä rahoituksella. Guggenheim Helsingin Tukisäätiö on saanut lahjoituksia tarkoitusta varten. Lisenssimaksu on aiemmista versiosta laskenut 10 miljoonalla Yhdysvaltain dollarilla.

Jos Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyy hankkeen, Guggenheim Helsinki -museon rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2019.