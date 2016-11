Saara Aalto mukaan X Factor -kiertueelle

Saara Aalto pääsee mukaan Britannian X Factorin viralliselle kiertueelle, joka alkaa ensi helmikuussa Nottinghamista. Asiasta uutisoi X Factoria Britanniassa esittävä ITV-kanava.

15 konsertin kiertueelle lähtee Aallon lisäksi seitsemän muuta kisassa edelleen mukana olevaa laulajaa tai lauluryhmää. ITV:n mukaan artistit esittävät kiertueella suurimpia X Factor -hittejään sekä klassikoita.

X Factor -livekiertueilla on ollut yleisöä yhteensä kolme miljoonaa 12 vuoden aikana, ITV kertoo.

"Outoa parodiaa"

Saara Aalto toi eilen lavalle show'n, joka oli saanut vaikutteita Japanista. Britit eivät täysin lämmenneet geishaksi pukeutuneen Aallon esitykselle, ja häntä syytettiinkin sosiaalisessa mediassa ja joissakin brittilehdissä kulttuurisesta omimisesta ja jopa rasismista.

Esimerkiksi brittilehti Telegraphin toimittaja arvioi, että Aallon (tai koreografi Brian Friedmanin) stailausvalinta ei mennyt ihan putkeen varsinkaan siitä syystä, että tyyli ei liittynyt hänen esittämäänsä kappaleeseen mitenkään. Aalto lauloi Girls Aloud -yhtyeen kappaleen Sound of the Underground.

Express-lehti kirjoitti pettyneistä viesteistä, joita sosiaaliseen mediaan ilmestyi Aallon esityksen jälkeen.

- Miksi he ovat stailanneet Sound of the Undergroundin oudoksi rasistiseksi parodiaksi Japanista? kommentoi eräs katsoja Expressin mukaan.

- Rakastan Saaraa, mutta miksi Sharon (Osbourne) ja tuottajat antoivat tämän rasistisen p***aesityksen tapahtua? kysyi toinen.

Aalto itse kertoi Twitter-videollaan nauttineensa esityksestään ja sen Japani-teemasta.

- Rakastan kaikkea japanilaista. Minä itse asiassa puhun japania, hän sanoo ja puhuu esimerkiksi muutaman sanan japania.

MTV kertoi aiemmin tänään verkkosivuillaan, että Aalto on tehnyt managerointisopimuksen kansainvälisen Roar Global -toimiston kanssa. Aallon manageri ja puoliso Meri Sopanen kertoo MTV:n haastattelussa, että sopimus on tehty X Factorin aikana ja jatkuu kisan jälkeen.