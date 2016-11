Helsingin kaupunginhallitus otti Guggenheim-päätöksessä aikalisän

Esitys Guggenheim-museon perustamisesta jäi Helsingin kaupunginhallituksessa tänään odotetusti pöydälle. Seuraavan kerran kaupunginhallitus käsittelee esitystä kahden viikon kuluttua.

Useat STT:n aiemmin haastattelemat valtuustoryhmien puheenjohtajat pitivät selvänä, että esitys tulee jäämään pöydälle.

Uudessa esityksessä yksityisen rahoituksen rooli museohankkeessa on kasvanut, mutta Helsingin kaupungin osuus rakennuskustannuksista on pysynyt ennallaan 80 miljoonassa eurossa. Kokonaisuudessaan uuden museon rakentamiskustannuksiksi on arvioitu 130 miljoonaa euroa.

Museon rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2019, jos Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyy hankkeen.