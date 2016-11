Yliopistokuoro järjestää ensimmäiset valtakunnalliset opiskelijakuoropäivät - huipentumana kolmen kuoron yhteiskonsertti

Itä-Suomen yliopiston kuoro Joy ry järjestää valtakunnallisesti ensimmäiset opiskelijakuoropäivät Joensuussa 18.-20.11.2016.

Tarkoituksena on tehdä tapahtumasta perinne.

- Opiskelijakuoroperinne on Suomessa vanha ja laaja, mutta yhteistoiminta on lähes olematonta. Tämän vuoksi tapahtuma on tosi tervetullut, toteaa kuoron vastaava tuottaja Tiia Turunen.

Kuorojen yhteiskonsertti Kuorot kinossa järjestetään Joensuun Carelia-salissa sunnuntaina 20.11. kello 16.00. Konsertin teema on elokuvamusiikki.

Teeman valintaan johdatteli Joensuussa saman aikaan järjestettävä Rokumentti Rock Film Festival. Konsertti onkin osa Rokumentin laajaa oheisohjelmaa.

Opiskelijakuorotapahtuman odotetaan kasvavan tulevina vuosina.

- Tänäkin vuonna kiinnostusta oli hirveän paljon, mutta aikataulut eivät aina anna periksi, kun on kyseessä niin iso joukko kuin kuoro, Turunen sanoo.

Kuorot käyvät lisäksi tällä hetkellä keskustelua siitä, olisiko tarpeen perustaa Opiskelijakuoroliitto Suomeen.

- Uskoisimme, että tällaisella liitolla on kysyntää, sillä Suomessa on paljon opiskelijakuoroja ja niiden toiminta monilta osin eroaa aika paljon muista kuoroista, kertoo tiedottaja Katja Suvanto.

Tänä vuonna tapahtuman pilotoinnissa ovat mukana Tampereen Teekkarikuoro ja Oulun Cassiopeia.