Leonard Cohen kuoli 82-vuotiaana - "Suomalaisyleisö rakasti häntä"

Kanadalainen lauluntekijä Leonard Cohen on kuollut 82-vuotiaana. Runoilijana uransa aloittaneen Cohenin kuolemasta uutisoi yöllä Rolling Stone -lehti, ja levy-yhtiö vahvisti tiedon.

Veteraaniartistin mystinen vetovoima saattaa piillä alakuloisuudessa, arvioi musiikkitoimittaja Jake Nyman.

- Tekisi mieli sanoa, että masennus, koska se on yksi teema, josta hän lauloi, Nyman pohtii STT:lle.

- Sävellykset toki ovat mollivoittoisia, mutta olihan hän esiintyjänä hirveän karismaattinen. Kun hän esiintyi, niin kaikki söivät hänen kädestään.

Cohen esiintyi mielellään Suomessa. Hän esiintyi täällä seitsemän kertaa, ja viimeisin esiintyminen oli nelisen vuotta sitten Töölön jalkapallostadionilla Helsingissä. Nyman itse näki Cohenin Suomessa kaksi kertaa, ensimmäisen kerran Helsingin Kulttuuritalolla vuonna 1985.

- Suomalainen yleisö rakasti häntä, ja hän huomasi sen.

Cohen oli erityisesti naisten suosiossa. Naistenmies Cohen kirjoitti Nymanin mukaan kaikesta kauniisti, oli kyse sitten rakkaudesta, uskonnosta tai seksistä. Viimeisintä lokakuussa ilmestynyttä levyä myöden Cohenin taso oli kova, Nyman lataa.

- Cohen on aarreaitta niille, ketkä ovat kiinnostuneita lauluteksteistä.

Nyman sanoo, ettei tiedä ketään, kuka voisi hypätä Cohenin suuriin saappaisiin.

- Hän ja ne tekstit, tulkinta ja tunnelma olivat niin ainutlaatuisia.

Cohen eli 82-vuotiaaksi, mikä on musiikkialalla kunnioitettava luku, sanoo Nyman.

- Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu. Cohen lopetti röökinpolton muutama vuosi sitten. Hän oli kyllä kova pössyttelijä, että olisihan kuolema sen seurausta. Vaikea sanoa, hän arvelee.

Nymanin oma musiikkitoimittajan ura käynnistyi radio-ohjelmalla Cohenista vuonna 1972.

- Tein kaikkien aikojen ensimmäisen radio-ohjelmani Cohenista. Sen jälkeen on tullut seurattua tarkkaan miehen uraa.

Viisi vuotta luostarissa

Cohenin tavaramerkkejä olivat hyvin matala lauluääni ja hiljainen, välillä kuiskaukseksi muuttuva laulutapa. Hänen keskeisiä aiheitaan olivat rakkaus ja viha, seksi ja ekstaasi sekä toisaalta henkisyys ja masennus. Lauluntekijän aihekirjoon mahtuivat myös sota ja rauha.

Cohenin pidetyimpiin lauluihin lukeutuvat Hallelujah, Bird on a Wire, Suzanne, Dance Me To The End of Love sekä So Long, Marianne. Vuonna 1967 julkaistu So Long, Marianne oli omistettu Cohenin norjalaiselle muusalle Marianne Ihlenille, joka kuoli elokuussa.

- Luulen seuraavani sinua hyvin pian, Cohen kirjoitti viimeisessä kirjeessään Ihlenille.

Cohenin viimeiseksi albumiksi jäi aiemmin tänä vuonna julkaistu You Want It Darker. Cohen julkaisi liki 50 vuoden levytysurallaan kaikkiaan 14 studioalbumia ja 8 konserttialbumia.

Leonard Cohen oli syntyjään juutalainen, mutta hän oli hyvin kiinnostunut myös zenbuddhalaisuudesta. Cohen muun muassa vietti viisi vuotta buddhalaisessa luostarissa.

Cohenin muistotilaisuus on määrä järjestää Los Angelesissa.