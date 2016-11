Leonard Cohen kuoli 82-vuotiaana - "Suomalaisyleisö rakasti häntä"

Kanadalainen lauluntekijä Leonard Cohen on kuollut 82-vuotiaana. Cohen kuoli maanantaina sairaalassa ja haudattiin torstaina Kanadan Montrealissa juutalaisen perinteen mukaisesti lähiomaisten parissa.

Cohenin tavaramerkkejä olivat hyvin matala lauluääni ja hiljainen, välillä kuiskaukseksi muuttuva laulutapa. Keskeisiä aiheita olivat rakkaus ja viha, seksi ja ekstaasi sekä toisaalta henkisyys ja masennus. Lauluntekijän aihekirjoon mahtuivat myös sota ja rauha.

Hänen tunnetuimpiin kappaleisiin lukeutuvat Hallelujah, Suzanne, Bird On the Wire, First We Take Manhattan ja I'm Your Man.

Cohenin mystinen vetovoima saattaa piillä alakuloisuudessa, arvioi musiikkitoimittaja Jake Nyman. Mollivoittoisten laulujen tekijä oli esiintyjänä erittäin karismaattinen.

- Kun hän esiintyi, niin kaikki söivät hänen kädestään, Nyman luonnehtii STT:lle.

Cohen esiintyi mielellään Suomessa. Nyman itse näki Cohenin Suomessa kahdesti: ensi kerran Helsingin Kulttuuritalolla 1985.

- Suomalainen yleisö rakasti häntä, ja hän huomasi sen.

Hän konsertoi Suomessa seitsemän kertaa. Viimeinen esiintyminen oli vuonna 2012 Töölön jalkapallostadionilla.

Cohen oli erityisesti naisten suosiossa. Cohen kirjoitti Nymanin mukaan kaikesta kauniisti: oli kyse sitten rakkaudesta, uskonnosta tai seksistä. Viimeisintä lokakuussa ilmestynyttä levyä myöden Cohenin taso oli kova, Nyman sanoo.

- Cohen on aarreaitta niille, ketkä ovat kiinnostuneita lauluteksteistä.

Työskenteli aktiivisesti loppuun asti

Ensimmäinen albumi Songs of Leonard Cohen julkaistiin vuonna 1967, viimeisin You Want It Darker vain kolmisen viikkoa sitten. Cohen julkaisi liki 50 vuoden levytysurallaan kaikkiaan 14 studioalbumia ja 8 konserttialbumia.

Cohenin lauluja ovat levyttäneet myös lukuisat muut artistit. Esimerkiksi Hallelujahin ovat versioineet Jeff Buckley ja Rufus Wainwright. Suomessa ensimmäinen Cohen-laulun käännös, Hectorin Suzanne ilmestyi 1972.

Cohen syntyi 21. syyskuuta 1934 Kanadan Quebecissa ja kuoli maanantaina Los Angelesissa.

Ennen laulajan uraansa Cohen tunnettiin kirjailijana: hän julkaisi ensimmäisen runokokoelmansa vuonna 1956. Cohen on kirjoittanut myös kaksi romaania. Suomennoksia on julkaissut muun muassa Sammakko-kustantamo.

Vuonna 1967 julkaistu So Long, Marianne oli omistettu Cohenin norjalaiselle muusalle Marianne Ihlenille, joka kuoli elokuussa.

- Luulen seuraavani sinua hyvin pian, Cohen kirjoitti viimeisessä kirjeessään Ihlenille.

Juutalainen Cohen tutustui zen-buddhalaisuuteen ja asui 1990-luvulla munkkiluostarissa Kaliforniassa. Cohen ei nähnyt ristiriitaa buddhalaisuuden ja juutalaisuuden välillä. Hän menetti kaiken omaisuutensa munkkiluostarissa vietettyjen vuosien aikana, kun manageri kavalsi hänen omaisuutensa. Oikeudenkäynnin jälkeen teki paluun keikkalavoille.

Artistin pitkäaikainen suomalaisystävä Jarkko Arjatsalo kertoo, että Cohen työskenteli aktiivisesti loppuun asti. Cohenin uusin runoteos oli lähes painovalmis. Artisti työskenteli myös uuden musiikkiprojektin parissa pitkäaikaisen tuottajansa Patrick Leonardin kanssa.