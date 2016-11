Viiden tähden elokuvan arvio: I, Daniel Blake ottaa voimakkaasti kantaa ihmisyyden puolesta

Ilman itsekunnioitusta ihminen ei ole mitään, toteaa elokuvan päähenkilö Daniel Blake ja katsoo suoraan silmiin työvoimaneuvojaa, joka uhittelee tätä sydänsairauden vuoksi sairaslomalla olevaa ja toimeentuloloukkuun byrokratian vuoksi ajettua 59-vuotiasta puuseppää.

Daniel Blake on koko ikänsä tehnyt ahkerasti töitä, maksanut kuuliaisesti veronsa ja siten ylläpitänyt yhteiskuntaa, kaikkien yhteisiä asioita. Kun hän sitten ensimmäistä kertaa sairastuu vakavasti, hän huomaa olevansakin rasite virkamieskoneistolle ja tilastoille. Se tapa, jolla Danielia kohdellaan työvoimahallinnossa, on hirvittävän taitavaa vallankäyttöä.

Elokuva ei kuvaa toimeentulon äärirajoilla olevia henkilöitä pelkästään epätoivon kautta. Päinvastoin. Kun virkailijoiden koneisto, lait ja säädökset sekä digibyrokratia ei huomioi ihmistä itseään, löytyy ihmisyys kanssaeläjistä. Tarina kertoo myös alipalkatun naapurin sekä yksihuoltajaäidin arjesta suruineen ja iloineen.

Hienon elokuvan upeinta antia onkin se, kuinka realistisesti siinä kuvataan sitä tukiverkostoa, jota kansalaiset ja vapaaehtoiset avustusjärjestöt pitävät yllä. Leipäjonoon ja ruokapankkiin sijoittuva kohtaus on suurenmoista katsottavaa ihmisyyden ja yhteisvastuullisuuden näkökulmasta. Leipäjonossa ei ole tulosvastuuta eikä siellä jaeta optioita, vaan ruokaa. Siksi siellä on muualta yhteiskunnasta kadonnutta yhteenkuuluvuutta ja kunnioitusta kanssaihmisiä kohtaan.

Elokuvan roolitus on täydellinen ja sen ansiosta elokuva maistuu elämältä itseltään. Pääosaa esittävä Dave Johns tekee mykistävän hienon roolin ja sama pätee yksinhuoltajaäitiä näyttelevään Hayley Squiresiin ja tytärtä näyttelevään Briana Shanniin. He luovat tähän elokuvaan sympatian, hellyyden ja merkityksellisen pienen ilon.

Englantilainen ohjaaja Ken Loach on koko uransa tehnyt yhteiskunnallisia, realistisia sekä ihmiselon kokoisia elokuvia. Tämä uusin on ehdottomasti miehen pitkän uran huipennus, joka palkittiin syystäkin Cannesin elokuvajuhlien pääpalkinnolla. Cannesin ensiesitys päättyi seisaalleen nousseen yleisön 15 minuuttia kestäneisiin suosionosoituksiin ja näihin aplodeihin on vaivatonta yhtyä. Sillä I, Daniel Blake on vuoden 2016 merkittävin elokuvallinen kannanotto ihmisyyden puolesta.

I, Daniel Blake kertoo siitä todellisuudesta, jota suomalaiseenkin yhteiskuntaan ollaan rahavallan ja ahneuden voimin luomassa. Valkokankaalta näkyy huomisen Suomi, jossa kansalaisten peruspalvelut ja perusturva on yhtiöitetty kansainvälisen talouden käsiin. Ne joilla jo kaikki on, ottavat itselleen loputkin täysin välinpitämättöminä niistä, joilla ei juuri enää mitään muuta ole kuin nöyryytys ja pudotuspeli.

Elokuva sai arviossa täydet viisi tähteä.